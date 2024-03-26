https://ria.ru/20240326/putin-1935979224.html

Путин призвал после теракта опираться на ценности гуманизма

Путин призвал после теракта опираться на ценности гуманизма - РИА Новости, 26.03.2024

Путин призвал после теракта опираться на ценности гуманизма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас, после пережитого теракта, важно опираться на ценности гуманизма, они поддерживают решимость быть сильными и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:36

2024-03-26T17:36

2024-03-26T17:49

общество

владимир путин

теракт в "крокус сити холле"

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

маргарита симоньян

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас, после пережитого теракта, важно опираться на ценности гуманизма, они поддерживают решимость быть сильными и сплоченными.Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год."Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, нашей решимости быть сильными и сплоченными", - сказал Путин на церемонии вручения премий.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/kultura-1935979458.html

https://ria.ru/20231225/putin-1918031493.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, россия, украина