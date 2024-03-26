Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прокомментировал якобы "долгое молчание" Путина после теракта - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:30 26.03.2024 (обновлено: 15:52 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/putin-1935939398.html
Лукашенко прокомментировал якобы "долгое молчание" Путина после теракта
Лукашенко прокомментировал якобы "долгое молчание" Путина после теракта - РИА Новости, 26.03.2024
Лукашенко прокомментировал якобы "долгое молчание" Путина после теракта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и его российский коллега Владимир Путин "сутки не спали" после произошедшего в Подмосковье теракта -... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:30
2024-03-26T15:52
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
александр лукашенко
безопасность
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и его российский коллега Владимир Путин "сутки не спали" после произошедшего в Подмосковье теракта - два лидера организовывали взаимодействие для поимки террористов, а когда "надо было сказать", президент РФ сделал заявление."Начали Путина эти беглые, их и наши (выехавшие за рубеж представители оппозиции – ред.), упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается"... Да мы (тогда) вместе с Путиным (целые) сутки не спали! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением - ред.)", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.Вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
https://ria.ru/20240325/lukashenko-1935604700.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, александр лукашенко, безопасность, белоруссия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко, Безопасность, Белоруссия
Лукашенко прокомментировал якобы "долгое молчание" Путина после теракта

Лукашенко: Путин сутки не спал после теракта и обратился, когда нужно было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и его российский коллега Владимир Путин "сутки не спали" после произошедшего в Подмосковье теракта - два лидера организовывали взаимодействие для поимки террористов, а когда "надо было сказать", президент РФ сделал заявление.
"Начали Путина эти беглые, их и наши (выехавшие за рубеж представители оппозиции – ред.), упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается"... Да мы (тогда) вместе с Путиным (целые) сутки не спали! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением - ред.)", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
23 марта, 12:37
Вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным
25 марта, 11:09
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинРоссияАлександр ЛукашенкоБезопасностьБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала