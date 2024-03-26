https://ria.ru/20240326/putin-1935939398.html

Лукашенко прокомментировал якобы "долгое молчание" Путина после теракта

Лукашенко прокомментировал якобы "долгое молчание" Путина после теракта - РИА Новости, 26.03.2024

Лукашенко прокомментировал якобы "долгое молчание" Путина после теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и его российский коллега Владимир Путин "сутки не спали" после произошедшего в Подмосковье теракта -... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:30

2024-03-26T15:30

2024-03-26T15:52

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

александр лукашенко

безопасность

белоруссия

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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он и его российский коллега Владимир Путин "сутки не спали" после произошедшего в Подмосковье теракта - два лидера организовывали взаимодействие для поимки террористов, а когда "надо было сказать", президент РФ сделал заявление."Начали Путина эти беглые, их и наши (выехавшие за рубеж представители оппозиции – ред.), упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается"... Да мы (тогда) вместе с Путиным (целые) сутки не спали! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением - ред.)", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.Вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240325/lukashenko-1935604700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, александр лукашенко, безопасность, белоруссия