https://ria.ru/20240326/putin-1935904566.html
Путин призвал защищать права военнослужащих
Путин призвал защищать права военнослужащих - РИА Новости, 26.03.2024
Путин призвал защищать права военнослужащих
Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, попросил военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:59
2024-03-26T13:59
2024-03-26T14:10
владимир путин
безопасность
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, попросил военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих."Военных прокуроров также прошу сделать особый акцент на защите прав военнослужащих", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20240326/putin-1935901586.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, генеральная прокуратура рф, россия
Владимир Путин, Безопасность, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Путин призвал защищать права военнослужащих
Путин призвал военных прокуроров сделать акцент на защите прав служащих