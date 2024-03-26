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Путин призвал защищать права военнослужащих - РИА Новости, 26.03.2024
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13:59 26.03.2024 (обновлено: 14:10 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/putin-1935904566.html
Путин призвал защищать права военнослужащих
Путин призвал защищать права военнослужащих - РИА Новости, 26.03.2024
Путин призвал защищать права военнослужащих
Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, попросил военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:59
2024-03-26T14:10
владимир путин
безопасность
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, попросил военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих."Военных прокуроров также прошу сделать особый акцент на защите прав военнослужащих", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20240326/putin-1935901586.html
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владимир путин, безопасность, генеральная прокуратура рф, россия
Владимир Путин, Безопасность, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Путин призвал защищать права военнослужащих

Путин призвал военных прокуроров сделать акцент на защите прав служащих

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, попросил военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих.
"Военных прокуроров также прошу сделать особый акцент на защите прав военнослужащих", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Путин рассказал о вкладе прокуроров в борьбу с вмешательством в дела России
Вчера, 13:54
 
Владимир ПутинБезопасностьГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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