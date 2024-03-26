https://ria.ru/20240326/putin-1935904566.html

Путин призвал защищать права военнослужащих

Путин призвал защищать права военнослужащих - РИА Новости, 26.03.2024

Путин призвал защищать права военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, попросил военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:59

2024-03-26T13:59

2024-03-26T14:10

владимир путин

безопасность

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, попросил военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих."Военных прокуроров также прошу сделать особый акцент на защите прав военнослужащих", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20240326/putin-1935901586.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, генеральная прокуратура рф, россия