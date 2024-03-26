https://ria.ru/20240326/putin-1935902986.html

Путин поблагодарил прокуроров за работу

Путин поблагодарил прокуроров за работу - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поблагодарил прокуроров за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокурорский корпус РФ за добросовестный труд, а также выразил особую благодарность прокурорам из новых регионов. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:57

2024-03-26T13:57

2024-03-26T14:12

владимир путин

безопасность

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокурорский корпус РФ за добросовестный труд, а также выразил особую благодарность прокурорам из новых регионов."Хочу поблагодарить прокурорский корпус России за добросовестный труд, за принципиальность, ответственный подход к реализации поставленных задач. Особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Президент РФ отметил, что прокуроры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действуют мужественно, как и их коллеги в других приграничных регионах."В сложной обстановке профессионально выполняете свои обязанности, помогаете людям в решении острых проблем, защищаете их права и законные интересы", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240326/putin-1935901586.html

https://ria.ru/20240320/putin-1934447952.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика