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Путин поблагодарил прокуроров за работу - РИА Новости, 26.03.2024
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13:57 26.03.2024 (обновлено: 14:12 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/putin-1935902986.html
Путин поблагодарил прокуроров за работу
Путин поблагодарил прокуроров за работу - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поблагодарил прокуроров за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокурорский корпус РФ за добросовестный труд, а также выразил особую благодарность прокурорам из новых регионов. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:57
2024-03-26T14:12
владимир путин
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокурорский корпус РФ за добросовестный труд, а также выразил особую благодарность прокурорам из новых регионов."Хочу поблагодарить прокурорский корпус России за добросовестный труд, за принципиальность, ответственный подход к реализации поставленных задач. Особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Президент РФ отметил, что прокуроры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действуют мужественно, как и их коллеги в других приграничных регионах."В сложной обстановке профессионально выполняете свои обязанности, помогаете людям в решении острых проблем, защищаете их права и законные интересы", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240326/putin-1935901586.html
https://ria.ru/20240320/putin-1934447952.html
россия
луганская народная республика
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владимир путин, безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Путин поблагодарил прокуроров за работу

Путин заявил, что прокуроры действуют мужественно в сложной обстановке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокурорский корпус РФ за добросовестный труд, а также выразил особую благодарность прокурорам из новых регионов.
"Хочу поблагодарить прокурорский корпус России за добросовестный труд, за принципиальность, ответственный подход к реализации поставленных задач. Особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях", - сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Путин рассказал о вкладе прокуроров в борьбу с вмешательством в дела России
Вчера, 13:54
Президент РФ отметил, что прокуроры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действуют мужественно, как и их коллеги в других приграничных регионах.
"В сложной обстановке профессионально выполняете свои обязанности, помогаете людям в решении острых проблем, защищаете их права и законные интересы", - добавил Путин.
Сделаем все, чтобы людей поддержать – Путин о жителях Белгородской области
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20 марта, 13:08
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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