https://ria.ru/20240326/putin-1935900354.html
Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии
Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 26.03.2024
Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии
Президент России Владимир Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:53
2024-03-26T13:53
2024-03-26T14:05
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии."Будем и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии. Это важно для их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20240321/zakharova-1934752489.html
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новороссия, владимир путин
Новороссия, Владимир Путин
Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии
Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии