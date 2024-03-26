https://ria.ru/20240326/putin-1935900354.html

Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии

Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 26.03.2024

Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:53

2024-03-26T13:53

2024-03-26T14:05

новороссия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии."Будем и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии. Это важно для их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20240321/zakharova-1934752489.html

новороссия

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новороссия, владимир путин