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Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 26.03.2024
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13:53 26.03.2024 (обновлено: 14:05 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/putin-1935900354.html
Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии
Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 26.03.2024
Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии
Президент России Владимир Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:53
2024-03-26T14:05
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии."Будем и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии. Это важно для их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
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новороссия, владимир путин
Новороссия, Владимир Путин
Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии

Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии.
«
"Будем и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии. Это важно для их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
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