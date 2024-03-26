https://ria.ru/20240326/putin-1935893347.html

Путин провел переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама

Путин провел переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама - РИА Новости, 26.03.2024

Путин провел переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама

Президент России Владимир Путин провел разговор с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:36

2024-03-26T13:36

2024-03-26T13:40

вьетнам

владимир путин

россия

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

нгуен фу чонг

маргарита симоньян

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Генеральный секретарь ЦК КПВ выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении."Предметно рассмотрена проблематика двусторонних отношений с упором на продвижение взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технологического сотрудничества и гуманитарных обменов. Особо отмечено, что Россия и Вьетнам выступают с близких позиций по основным вопросам международной повестки дня. Выражена уверенность, что российско-вьетнамское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет и далее укрепляться", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935195206.html

https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html

вьетнам

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вьетнам, владимир путин, россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф), нгуен фу чонг, маргарита симоньян, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)