https://ria.ru/20240326/putin-1935893347.html
Путин провел переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама
Путин провел переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама - РИА Новости, 26.03.2024
Путин провел переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама
Президент России Владимир Путин провел разговор с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:36
2024-03-26T13:36
2024-03-26T13:40
вьетнам
владимир путин
россия
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
нгуен фу чонг
маргарита симоньян
украина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел разговор с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Генеральный секретарь ЦК КПВ выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении."Предметно рассмотрена проблематика двусторонних отношений с упором на продвижение взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технологического сотрудничества и гуманитарных обменов. Особо отмечено, что Россия и Вьетнам выступают с близких позиций по основным вопросам международной повестки дня. Выражена уверенность, что российско-вьетнамское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет и далее укрепляться", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935195206.html
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, владимир путин, россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф), нгуен фу чонг, маргарита симоньян, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Вьетнам, Владимир Путин, Россия, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), Нгуен Фу Чонг, Маргарита Симоньян, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин провел переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама
Путин и генсек ЦК компартии Вьетнама уверены в укреплении партнерства двух стран
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин провел разговор с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля
.
"По инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Генеральный секретарь ЦК КПВ выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", - говорится в сообщении.
"Предметно рассмотрена проблематика двусторонних отношений с упором на продвижение взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технологического сотрудничества и гуманитарных обменов. Особо отмечено, что Россия и Вьетнам выступают с близких позиций по основным вопросам международной повестки дня. Выражена уверенность, что российско-вьетнамское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет и далее укрепляться", - говорится в сообщении.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России
Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.