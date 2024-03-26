https://ria.ru/20240326/putin-1935884689.html
Заседание коллегии Генпрокуратуры с участием Путина. Трансляция
Заседание коллегии Генпрокуратуры с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 26.03.2024
Заседание коллегии Генпрокуратуры с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Генпрокуратуры. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:51
2024-03-26T13:51
2024-03-26T13:51
генеральная прокуратура рф
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Генпрокуратуры.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
2024-03-26T13:51
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PT49M34S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия, видео
Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин, Россия
Заседание коллегии Генпрокуратуры с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Генпрокуратуры.
2024-03-26T13:51
true
PT49M34S
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Генпрокуратуры.