https://ria.ru/20240326/putin-1935875478.html

Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры

Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 26.03.2024

Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры

Президент РФ Владимир Путин в течение дня проведет несколько международных звонков и примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Генеральной... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:40

2024-03-26T12:40

2024-03-26T13:15

россия

генеральная прокуратура рф

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в течение дня проведет несколько международных звонков и примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он сообщил, что президент в первой половине дня проведет несколько международных телефонных разговоров и в течение дня примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, генеральная прокуратура рф, политика, владимир путин, дмитрий песков