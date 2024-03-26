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Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 26.03.2024
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12:40 26.03.2024 (обновлено: 13:15 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/putin-1935875478.html
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 26.03.2024
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры
Президент РФ Владимир Путин в течение дня проведет несколько международных звонков и примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Генеральной... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:40
2024-03-26T13:15
россия
генеральная прокуратура рф
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в течение дня проведет несколько международных звонков и примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он сообщил, что президент в первой половине дня проведет несколько международных телефонных разговоров и в течение дня примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
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россия, генеральная прокуратура рф, политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры

Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры и проведет международные разговоры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в течение дня проведет несколько международных звонков и примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он сообщил, что президент в первой половине дня проведет несколько международных телефонных разговоров и в течение дня примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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РоссияГенеральная прокуратура РФПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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