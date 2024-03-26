https://ria.ru/20240326/puteshestviya-1935989783.html

Эксперты: большинство туристов не отменили поездки в Москву после теракта

Эксперты: большинство туристов не отменили поездки в Москву после теракта - РИА Новости, 26.03.2024

Эксперты: большинство туристов не отменили поездки в Москву после теракта

После теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта большинство туристов не отказалось от запланированных поездок, отмены и переносы визитов носят единичный характер,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:57

2024-03-26T19:57

2024-03-26T19:57

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. После теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта большинство туристов не отказалось от запланированных поездок, отмены и переносы визитов носят единичный характер, сообщает РСТ.Туроператоры рассказали, что сразу после трагедии им звонили обеспокоенные клиенты и агенты с вопросами о возможности аннуляций или переноса забронированных путешествий. Особенно — в выходные 23 и 24 марта.Тем не менее, серьезного снижения спроса на поездки в Москву нет, говорит директор компании "Виадук Тур" Лариса Федорова."У нас есть брони и запросы на расчеты программ. Мы опасались падения продаж, но не почувствовали этого. Думаю, первый шок пройдет, и ситуация выровняется, — рассказала она. — Аннуляции носят единичный характер, в группе это один-два туриста. Переносов сроков нет: клиенты или отменяют поездки, или едут".По Москве аннуляции есть, но немного, всего несколько заявок. Бронирования туров на май, июнь и июль продолжаются, сообщила руководитель пресс-службы туроператора "Алеан" Ирина Романова.Директор отдела продаж компании "Тари Тур" Дарья Лешкова сообщила, что на заезды в каникулярную неделю с 22 по 31 марта сдали путевки примерно десять процентов путешественников. "В это время мы принимаем порядка 100 групп. В некоторых из них есть сокращение численности. Была также группа, которая в субботу ночью сошла с поезда на промежуточной станции и вернулась домой", — пояснила она.При этом иностранные партнеры продолжают присылать запросы, правда, в основном на приезд которых планируется летом. "В момент теракта некоторые китайские группы приняли решение уехать из Москвы на несколько дней раньше. Другие тоже настороженно отнеслись к ситуации, но ничего пока не снимают — советуются с нами по штрафам и в целом по обстановке", — пояснила Лешкова.Гендиректор компании "7 холмов" Ирина Левина рассказала, что на вечер пятницы в Москве находилось около десятка их тургрупп, столько же ехало в поездах или ожидало отправления через два-три дня. Одна из них, чей тур начинается во вторник, задумалась, но все же решила приехать, рассказала она.

https://ria.ru/20240325/puteshestviya-1935660223.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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