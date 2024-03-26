https://ria.ru/20240326/provokatsiya-1935847580.html

Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение

Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение - РИА Новости, 26.03.2024

Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая провокация на границе должна пресекаться военным путем. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:32

2024-03-26T11:32

2024-03-26T11:38

александр лукашенко

в мире

белоруссия

гродненская область

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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая провокация на границе должна пресекаться военным путем."Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы - на поражение", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Во вторник президент Белоруссии посещает Гродненскую область, где проверяет выполнение задач в рамках проверки боеготовности вооруженных сил в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении.

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

белоруссия

гродненская область

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Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, белоруссия, гродненская область