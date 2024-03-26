https://ria.ru/20240326/provokatsiya-1935847580.html
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение - РИА Новости, 26.03.2024
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая провокация на границе должна пресекаться военным путем. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:32
2024-03-26T11:32
2024-03-26T11:38
александр лукашенко
в мире
белоруссия
гродненская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg
МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая провокация на границе должна пресекаться военным путем."Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы - на поражение", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Во вторник президент Белоруссии посещает Гродненскую область, где проверяет выполнение задач в рамках проверки боеготовности вооруженных сил в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении.
https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html
белоруссия
гродненская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2d823d1dd63c8ae083c5a8f80a7ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия, гродненская область
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Гродненская область
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение
Лукашенко: любая провокация на границе должна пресекаться военным путем