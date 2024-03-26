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Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение - РИА Новости, 26.03.2024
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11:32 26.03.2024 (обновлено: 11:38 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/provokatsiya-1935847580.html
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение - РИА Новости, 26.03.2024
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая провокация на границе должна пресекаться военным путем. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:32
2024-03-26T11:38
александр лукашенко
в мире
белоруссия
гродненская область
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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая провокация на границе должна пресекаться военным путем."Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы - на поражение", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Во вторник президент Белоруссии посещает Гродненскую область, где проверяет выполнение задач в рамках проверки боеготовности вооруженных сил в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении.
https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html
белоруссия
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, гродненская область
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Гродненская область
Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе огнем на поражение

Лукашенко: любая провокация на границе должна пресекаться военным путем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая провокация на границе должна пресекаться военным путем.
"Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы - на поражение", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Во вторник президент Белоруссии посещает Гродненскую область, где проверяет выполнение задач в рамках проверки боеготовности вооруженных сил в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Лукашенко заявил о скоплении техники НАТО у границ России и Белоруссии
20 февраля, 11:14
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссияГродненская область
 
 
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