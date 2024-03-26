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Художественные промыслы Башкирии: беречь самобытность, приумножать наследие

Художественные промыслы Башкирии: беречь самобытность, приумножать наследие - РИА Новости, 26.03.2024

Художественные промыслы Башкирии: беречь самобытность, приумножать наследие

В век высоких технологий и активного перехода на автоматизированное производство изделия, сделанные вручную, становятся особенно ценными. Сегодня хочется найти... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:09

2024-03-26T12:09

2024-03-26T12:09

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В век высоких технологий и активного перехода на автоматизированное производство изделия, сделанные вручную, становятся особенно ценными. Сегодня хочется найти для себя или своих близких что-то, сделанное с душой. Что-то, что мастер выпестовал, вкладывая в созданное частичку себя. И еще более ценно, когда такие товары имеют национальный колорит, аутентичность. Именно такой ассортимент можно найти у предприятия Башкирские художественные промыслы (БХП) "Агидель", которое в 2023 году отметило 60-летний юбилей.За свою многолетнюю историю промыслы из Башкортостана приобрели заслуженный авторитет в России и за рубежом, а художественная продукция республики подчеркивает красоту и самобытность башкирского народа. Про создание уникальных товаров, развитие интернет-магазина и участие компании в социальной и культурной жизни республики в интервью РИА Новости рассказала директор предприятия Гузель Каримова.- Гузель Мидхатовна, в минувшем году ваше предприятие отметило свое 60-летие. Как изменилась и выросла компания за годы работы? Какими достижениями отметили юбилей?- Предприятие образовали 60 лет назад исключительно с одной целью - сохранять и развивать башкирское художественные промыслы. За это время из небольшой советской фабрики мы доросли до промышленного гиганта с разветвленной сетью филиалов. Предприятие стало кавалером ордена Дружбы народов, обладателем золотой медали Всемирной выставки-ярмарки в Лейпциге, победителем российских и международных конкурсов.С 2021 года "Агидель" включена в перечень системообразующих организаций министерства экономического развития РФ. Наше предприятие живет в ногу со временем, постоянно испытывая внешние воздействия: влияния моды, изменения вкусов заказчиков. Мы по-своему воспринимаем элементы больших стилей. За свою многолетнюю историю предприятие прошло славный путь становления, развития и приобрело заслуженный авторитет. Продукцию знают как в России, так и за рубежом. Наша история характеризуется стабильной и уверенной работой. Шестьдесят лет - это большой срок и серьезный рубеж. За плечами годы роста, накопленный багаж знаний, опыта и традиций.Но сколько бы мы ни говорили о традициях народного творчества, их источником и носителем являются люди – мастера, творцы. Потому что никакая машина не может заменить традиционную рукотворность произведений народных промыслов, передающих истинное послание от сердца к сердцу. И все знаковые мероприятия, которые состоялись в юбилейную для предприятия дату, были в честь наших художников.- Как отмечается на сайте предприятия, основная ваша задача – создание уникальной художественной продукции, подчеркивающей красоту традиций башкирского народа. Какие направления художественных промыслов вы поддерживаете, какая продукция является самой востребованной и почему?- Да, действительно. Основная наша задача - создание уникальной художественной продукции, подчеркивающей красоту традиций башкирского народа. Роспись по дереву и фарфору, лаковая живопись, резные изделия, имитация росписи под камень - "намокание", ковроткачество, батик, юрты, одежда с традиционной национальной вышивкой - над этим и многим другим работает творческий коллектив предприятия. Кроме того, в рамках указа главы Башкирии мы выпускаем для роддомов республики подарочные комплекты для новорожденных.Вся наша продукция пользуется большим спросом, ведь гостям всегда интересно взять с собой в качестве презента что-то аутентичное. Я предполагаю, что сегодня практически в каждом доме и в каждой семьи нашей республики есть сувениры от "Агидель". Потому что наши изделия стали символом домашнего уюта.- Какие инструменты продвижения использует компания, чтобы привлекать новых клиентов?- Инструменты продвижения в сфере народных художественных промыслов специфичны. Как бы ни были уникальны и привлекательны наши изделия, без маркетинга они не станут товарами и останутся недоступными потребителю. Чтобы изделия жили и были востребованы в быту, необходимо следовать за переменами и трансформировать каналы продаж. Современные PR и рекламные технологии имеют целый арсенал эффективных инструментов, которые способствуют популяризации. Прежде всего – это фестивали, выставки и ярмарки, экскурсии, мастер-классы, круглые столы и коллаборации. Это универсальные методы, соединяющие в себе рекламу, связи с общественностью, организацию сбыта и исследование рынка. Активно используем и классические инструменты - рекламу в СМИ, продвижение в соцсетях.Кроме того, для увеличения плана производства и его реализации мы внедряем новые виды продукции с разделением на сферы продаж - традиционные народные сувениры, бюджетные сувениры, изделия средней ценовой категории и бизнес-сегмента.- Расскажите об участии компании в социальной и культурной жизни республики, в пропаганде культурного наследия Башкортостана.- Мы активно реализуем масштабные проекты по популяризации культурного наследия республики. Участвуем в организации и проведении крупных выставок, форумов, фестивалей. Представляем наш регион на всероссийских и международных площадках. Кроме того, наши мастера разработали школьную форму с национальными элементами для учащихся школ республики Башкортостан.- Расскажите о планах предприятия на 2024 год.- Как один из ключевых представителей легкой промышленности республики "Агидель" ставит перед собой амбициозные цели. В будущем мы планируем продолжить техническое оснащение и рост производства, расширение рынка сбыта, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными предприятиями.Кроме того, будем принимать участие в четвертой Художественно-промышленной выставке "Уникальная Россия", которая состоится в мае в Гостином Дворе в Москве.

https://ria.ru/20240305/festival-1931254441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, лейпциг, москва, интервью, республика башкортостан, личный опыт