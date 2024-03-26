https://ria.ru/20240326/prokurory-1935928547.html
Путин рассчитывает на содействие прокуроров вынесению справедливых решений
Путин рассчитывает на содействие прокуроров вынесению справедливых решений - РИА Новости, 26.03.2024
Путин рассчитывает на содействие прокуроров вынесению справедливых решений
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что и впредь прокуроры будут содействовать вынесению справедливых и обоснованных решений. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:03
2024-03-26T15:03
2024-03-26T15:03
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что и впредь прокуроры будут содействовать вынесению справедливых и обоснованных решений. "В 2023 году прокуроры поддерживали в судах государственные обвинения по более чем семистам тысячам дел. Рассчитываю, что вы будете и впредь профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
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Выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры
Выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры
2024-03-26T15:03
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PT10M34S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, видео
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин рассчитывает на содействие прокуроров вынесению справедливых решений
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что и впредь прокуроры будут содействовать вынесению справедливых и обоснованных решений.
2024-03-26T15:03
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PT10M34S
Путин рассчитывает на содействие прокуроров вынесению справедливых решений
Путин призвал прокуроров продолжать содействовать вынесению справедливых решений