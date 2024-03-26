https://ria.ru/20240326/prokurory-1935928547.html

Путин рассчитывает на содействие прокуроров вынесению справедливых решений

Путин рассчитывает на содействие прокуроров вынесению справедливых решений - РИА Новости, 26.03.2024

Путин рассчитывает на содействие прокуроров вынесению справедливых решений

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что и впредь прокуроры будут содействовать вынесению справедливых и обоснованных решений. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:03

2024-03-26T15:03

2024-03-26T15:03

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что и впредь прокуроры будут содействовать вынесению справедливых и обоснованных решений. "В 2023 году прокуроры поддерживали в судах государственные обвинения по более чем семистам тысячам дел. Рассчитываю, что вы будете и впредь профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры Выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры 2024-03-26T15:03 true PT10M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, видео