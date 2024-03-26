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Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий - РИА Новости, 26.03.2024
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14:08 26.03.2024 (обновлено: 14:31 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/prokurory-1935908979.html
Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий
Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий - РИА Новости, 26.03.2024
Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий
Президент России Владимир Путин заявил, что природоохранные прокуроры должны действовать настойчиво и результативно, в том числе по вопросам ликвидации свалок. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:08
2024-03-26T14:31
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что природоохранные прокуроры должны действовать настойчиво и результативно, в том числе по вопросам ликвидации свалок."Рассчитываю, что в рамках своих широких полномочий природоохранные прокуроры будут действовать настойчиво и результативно, прежде всего по таким направлениям, как борьба с нелегальными свалками, незаконными вырубками леса, строгое соблюдение предприятиями промышленности и организациями ЖКХ требований по снижению вредных выбросов в атмосферу, устранение грязных стоков в водные объекты", - сказал Путин
https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935906549.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий

Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативной борьбы со свалками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что природоохранные прокуроры должны действовать настойчиво и результативно, в том числе по вопросам ликвидации свалок.
"Рассчитываю, что в рамках своих широких полномочий природоохранные прокуроры будут действовать настойчиво и результативно, прежде всего по таким направлениям, как борьба с нелегальными свалками, незаконными вырубками леса, строгое соблюдение предприятиями промышленности и организациями ЖКХ требований по снижению вредных выбросов в атмосферу, устранение грязных стоков в водные объекты", - сказал Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Путин призвал прокуроров реагировать на отписки
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