https://ria.ru/20240326/prokurory-1935908979.html

Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий

Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий - РИА Новости, 26.03.2024

Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий

Президент России Владимир Путин заявил, что природоохранные прокуроры должны действовать настойчиво и результативно, в том числе по вопросам ликвидации свалок. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:08

2024-03-26T14:08

2024-03-26T14:31

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2fbb4d05bd36c31760245e7c6f82502.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что природоохранные прокуроры должны действовать настойчиво и результативно, в том числе по вопросам ликвидации свалок."Рассчитываю, что в рамках своих широких полномочий природоохранные прокуроры будут действовать настойчиво и результативно, прежде всего по таким направлениям, как борьба с нелегальными свалками, незаконными вырубками леса, строгое соблюдение предприятиями промышленности и организациями ЖКХ требований по снижению вредных выбросов в атмосферу, устранение грязных стоков в водные объекты", - сказал Путин

https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935906549.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество