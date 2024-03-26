https://ria.ru/20240326/prokurory-1935908979.html
Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий
Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий - РИА Новости, 26.03.2024
Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий
Президент России Владимир Путин заявил, что природоохранные прокуроры должны действовать настойчиво и результативно, в том числе по вопросам ликвидации свалок. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:08
2024-03-26T14:08
2024-03-26T14:31
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2fbb4d05bd36c31760245e7c6f82502.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что природоохранные прокуроры должны действовать настойчиво и результативно, в том числе по вопросам ликвидации свалок."Рассчитываю, что в рамках своих широких полномочий природоохранные прокуроры будут действовать настойчиво и результативно, прежде всего по таким направлениям, как борьба с нелегальными свалками, незаконными вырубками леса, строгое соблюдение предприятиями промышленности и организациями ЖКХ требований по снижению вредных выбросов в атмосферу, устранение грязных стоков в водные объекты", - сказал Путин
https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935906549.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1377e31b307c40fb3c317e1c55a47c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативных действий
Путин потребовал от природоохранных прокуроров результативной борьбы со свалками
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что природоохранные прокуроры должны действовать настойчиво и результативно, в том числе по вопросам ликвидации свалок.
"Рассчитываю, что в рамках своих широких полномочий природоохранные прокуроры будут действовать настойчиво и результативно, прежде всего по таким направлениям, как борьба с нелегальными свалками, незаконными вырубками леса, строгое соблюдение предприятиями промышленности и организациями ЖКХ требований по снижению вредных выбросов в атмосферу, устранение грязных стоков в водные объекты", - сказал Путин