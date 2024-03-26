https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935901097.html
Путин попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий
Путин попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий - РИА Новости, 26.03.2024
Путин попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:54
2024-03-26T13:54
2024-03-26T14:16
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий."В том числе необходимо добиваться своевременных и полных выплат, заработных плат и пенсий, пособий, субсидий, использовать для этого данные вам широкие полномочия, следовать жестокой позиции в случаях нарушения законодательства, связанных с поддержкой семей, в том числе многодетных, инвалидов, пенсионеров, детей, оставшихся без родителей", - сказал президент.
https://ria.ru/20240323/pensiya-1935136738.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий
Путин попросил прокуратуру добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий.
"В том числе необходимо добиваться своевременных и полных выплат, заработных плат и пенсий, пособий, субсидий, использовать для этого данные вам широкие полномочия, следовать жестокой позиции в случаях нарушения законодательства, связанных с поддержкой семей, в том числе многодетных, инвалидов, пенсионеров, детей, оставшихся без родителей", - сказал президент.