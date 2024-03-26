https://ria.ru/20240326/prokuratura-1935901097.html

Путин попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий

Путин попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий - РИА Новости, 26.03.2024

Путин попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:54

2024-03-26T13:54

2024-03-26T14:16

владимир путин

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8645f78fc9c8e7597326f50aa2a6c01e.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры попросил добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий."В том числе необходимо добиваться своевременных и полных выплат, заработных плат и пенсий, пособий, субсидий, использовать для этого данные вам широкие полномочия, следовать жестокой позиции в случаях нарушения законодательства, связанных с поддержкой семей, в том числе многодетных, инвалидов, пенсионеров, детей, оставшихся без родителей", - сказал президент.

https://ria.ru/20240323/pensiya-1935136738.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, россия