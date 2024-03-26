https://ria.ru/20240326/produktsiya-1935031140.html

Ефимов: почти вчетверо выросло производство высокотехнологичной продукции

Ефимов: почти вчетверо выросло производство высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 26.03.2024

Ефимов: почти вчетверо выросло производство высокотехнологичной продукции

Московские производители электроники, компьютеров и оптических изделий в январе текущего года нарастили объем выпуска продукции более чем на 296% по сравнению с РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:06

2024-03-26T10:06

2024-03-26T10:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Московские производители электроники, компьютеров и оптических изделий в январе текущего года нарастили объем выпуска продукции более чем на 296% по сравнению с таким же периодом прошлого года, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Отмечается, что в столице каждое третье предприятие – высокотехнологичное. Они занимаются производством полупроводниковых приборов, RFID-продукции, чипов, электронных схем, плат, коммуникационной аппаратуры и прочих изделия."Выпуском компьютеров и электроники в столице занимаются около 370 компаний, на которых работают свыше 30 тысяч человек. В январе они нарастили производство почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгрузки увеличился более чем в 1,5 раза, во многом благодаря росту количества отгруженного коммуникационного оборудования в 2,5 раза и бытовой электроники – более чем в четыре раза по сравнению с январем 2023 года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.При этом власти Москвы реализуют более 20 мер поддержки, которыми можно воспользоваться для развития суверенитета в высокотехнологичных отраслях. Среди них - выдача льготных займов сроком до 5 лет по сниженной ставке. К примеру, в прошлом году его получил городской производитель RFID-продукции ISBC, что поможет компании закупить допединицы передового оборудования. Это предприятие занимается разработкой и производством инновационных продуктов для социально значимых учреждений, в том числе для образовательных и культурных.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что компанией ISBC за прошлый год было выпущено свыше 250 тыс. школьных смарт-карт, RFID-брелоков, попсокетов и браслетов для столичных школ и других регионов РФ. Карты этой компании используются для пропуска в школу, для оплаты питания, а также к ней можно привязать проездной.Школьные карты ISBC на сегодняшний день используются в 25 регионах Российской Федерации. Для столичного проекта "Москвенок" производитель поставляет не только смарт-карты, но и силиконовые браслеты и брелоки. Они полностью дублируют функционал карты и позволяют выбрать наиболее удобный формат для каждого ребенка.В Москве по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина реализуется комплекс мер, которые направлены на рост инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних, а также крупных предприятий.Ранее Ефимов сообщал, что статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" в прошлом году получили 16 компаний, производящих высокотехнологичную продукцию.

https://ria.ru/20240311/kontrakty-1931829593.html

https://ria.ru/20240315/promkompleks-1933054083.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва