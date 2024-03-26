https://ria.ru/20240326/priglashenie-1936026849.html

Путина пригласили на концерты детей, поддержанных фондом "Белый пароход"

Путина пригласили на концерты детей, поддержанных фондом "Белый пароход" - РИА Новости, 26.03.2024

Путина пригласили на концерты детей, поддержанных фондом "Белый пароход"

Президент фонда поддержки творческих одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко пригласил президента России Владимира Путина на концерты детей,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:51

2024-03-26T19:51

2024-03-26T19:55

культура

россия

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культура

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент фонда поддержки творческих одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко пригласил президента России Владимира Путина на концерты детей, которых поддерживает фонд, в июле. "Владимир Владимирович, мы вас приглашаем на наши концерты, если вдруг у вас будет немного времени, мы будем счастливы увидеть вас в июле на наших концертах... ", - сказал Диденко президенту России. Ранее в Екатерининском зале Кремля Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Диденко получил премию за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый пароход". Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается гражданам РФ за значительный вклад в развитие отечественной культуры в целях стимулирования дальнейшей деятельности лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых творческих достижений. Диденко получил премию за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый пароход".

https://ria.ru/20240326/premiya-1936017939.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, новости культуры, культура