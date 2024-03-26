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Путина пригласили на концерты детей, поддержанных фондом "Белый пароход" - РИА Новости, 26.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:51 26.03.2024 (обновлено: 19:55 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/priglashenie-1936026849.html
Путина пригласили на концерты детей, поддержанных фондом "Белый пароход"
Путина пригласили на концерты детей, поддержанных фондом "Белый пароход" - РИА Новости, 26.03.2024
Путина пригласили на концерты детей, поддержанных фондом "Белый пароход"
Президент фонда поддержки творческих одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко пригласил президента России Владимира Путина на концерты детей,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:51
2024-03-26T19:55
культура
россия
владимир путин
новости культуры
культура
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент фонда поддержки творческих одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко пригласил президента России Владимира Путина на концерты детей, которых поддерживает фонд, в июле. "Владимир Владимирович, мы вас приглашаем на наши концерты, если вдруг у вас будет немного времени, мы будем счастливы увидеть вас в июле на наших концертах... ", - сказал Диденко президенту России. Ранее в Екатерининском зале Кремля Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Диденко получил премию за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый пароход". Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается гражданам РФ за значительный вклад в развитие отечественной культуры в целях стимулирования дальнейшей деятельности лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых творческих достижений. Диденко получил премию за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый пароход".
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Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура
Путина пригласили на концерты детей, поддержанных фондом "Белый пароход"

Диденко пригласил Путина на концерты детей, поддержанных фондом "Белый пароход"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года. 26 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года. 26 марта 2024
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент фонда поддержки творческих одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко пригласил президента России Владимира Путина на концерты детей, которых поддерживает фонд, в июле.
"Владимир Владимирович, мы вас приглашаем на наши концерты, если вдруг у вас будет немного времени, мы будем счастливы увидеть вас в июле на наших концертах... ", - сказал Диденко президенту России.
Ранее в Екатерининском зале Кремля Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Диденко получил премию за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый пароход".
Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается гражданам РФ за значительный вклад в развитие отечественной культуры в целях стимулирования дальнейшей деятельности лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых творческих достижений. Диденко получил премию за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый пароход".
Президент России Владимир Путин во время награждения премией президента оперного певца Николая Диденко - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Путин наградил Диденко премией президента по культуре
Вчера, 19:38
 
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