https://ria.ru/20240326/pridnestrove-1936003841.html

Глава Приднестровья раскритиковал молдавский закон о сепаратизме

Глава Приднестровья раскритиковал молдавский закон о сепаратизме - РИА Новости, 26.03.2024

Глава Приднестровья раскритиковал молдавский закон о сепаратизме

Молдавский закон о сепаратизме ставит крест на переговорном процессе, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:41

2024-03-26T18:41

2024-03-26T18:41

в мире

молдавия

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Молдавский закон о сепаратизме ставит крест на переговорном процессе, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Фактически закон о сепаратизме ставит крест на переговорном процессе. Может быть, это цель? Возможно… Он как рычаг работает. Закон не применялся ни разу по отношению к приднестровцам – это правда. Но то, что он является элементом шантажа – факт. Данный закон – это, знаете, как ноу-хау в юриспруденции. Нигде в мире нет криминализации сепаратизма, а вот в Молдове появился", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский". Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что молдавский закон о сепаратизме Молдавии подвергся критике западными структурами, европейскими комиссиями, в том числе и по правам человека. "Закон о сепаратизме вообще не предполагает переговорный процесс. Понимаете? На самом деле они своих же политиков, своих переговорщиков подвели под статью. Любые переговорщики, которые будут говорить о тех или иных формах реинтеграции, попадают на сегодняшний день под статью о сепаратизме", - отметил Красносельский. В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика