https://ria.ru/20240326/premiya-1936032690.html
Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку
Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 26.03.2024
Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку
Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год, директор Рязанского областного театра кукол Константин... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:05
2024-03-26T20:05
2024-03-26T20:05
культура
россия
владимир путин
новости культуры
культура
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936031375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb75c4e589938719b5bc8ff05284bc5e.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку русского репертуарного театра. Путин во вторник вручил в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год. Церемония проходила в Екатерининском зале. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта. "Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за сохранение и развитие русского репертуарного театра и в первую очередь театра, который работает для детей", - сказал Кириллов на церемонии. Он отметил объем строительства, капитальных ремонтов, реконструкций и поставку нового оборудования в театры. По его словам, это является огромной и беспрецедентной поддержкой. Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами на этот раз также стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".
https://ria.ru/20240326/putin-1936030504.html
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
россия
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936031375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df4b7340bf6d1b8555cd04fd6cb6036c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новости культуры, культура, рязанская область
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура, Рязанская область
Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку
Лауреат премии Кириллов поблагодарил Путина за поддержку Рязанского театра кукол
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку русского репертуарного театра.
Путин во вторник вручил в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год. Церемония проходила в Екатерининском зале. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта.
"Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за сохранение и развитие русского репертуарного театра и в первую очередь театра, который работает для детей", - сказал Кириллов на церемонии.
Он отметил объем строительства, капитальных ремонтов, реконструкций и поставку нового оборудования в театры. По его словам, это является огромной и беспрецедентной поддержкой.
Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами на этот раз также стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".