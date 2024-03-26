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Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 26.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:05 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/premiya-1936032690.html
Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку
Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 26.03.2024
Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку
Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год, директор Рязанского областного театра кукол Константин... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:05
2024-03-26T20:05
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку русского репертуарного театра. Путин во вторник вручил в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год. Церемония проходила в Екатерининском зале. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта. "Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за сохранение и развитие русского репертуарного театра и в первую очередь театра, который работает для детей", - сказал Кириллов на церемонии. Он отметил объем строительства, капитальных ремонтов, реконструкций и поставку нового оборудования в театры. По его словам, это является огромной и беспрецедентной поддержкой. Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами на этот раз также стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".
https://ria.ru/20240326/putin-1936030504.html
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россия, владимир путин, новости культуры, культура, рязанская область
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура, Рязанская область
Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку

Лауреат премии Кириллов поблагодарил Путина за поддержку Рязанского театра кукол

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор ГАУК "Рязанский государственный областной театр кукол" Константин Кириллов, удостоенный премии за вклад в развитие отечественного театрального искусства
Президент РФ Владимир Путин и директор ГАУК Рязанский государственный областной театр кукол Константин Кириллов, удостоенный премии за вклад в развитие отечественного театрального искусства - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и директор ГАУК "Рязанский государственный областной театр кукол" Константин Кириллов, удостоенный премии за вклад в развитие отечественного театрального искусства
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку русского репертуарного театра.
Путин во вторник вручил в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год. Церемония проходила в Екатерининском зале. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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"Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за сохранение и развитие русского репертуарного театра и в первую очередь театра, который работает для детей", - сказал Кириллов на церемонии.
Он отметил объем строительства, капитальных ремонтов, реконструкций и поставку нового оборудования в театры. По его словам, это является огромной и беспрецедентной поддержкой.
Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами на этот раз также стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".
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