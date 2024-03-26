https://ria.ru/20240326/premiya-1936032690.html

Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку

Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 26.03.2024

Директор Рязанского театра кукол поблагодарил Путина за поддержку

Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год, директор Рязанского областного театра кукол Константин... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:05

2024-03-26T20:05

2024-03-26T20:05

культура

россия

владимир путин

новости культуры

культура

рязанская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936031375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb75c4e589938719b5bc8ff05284bc5e.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку русского репертуарного театра. Путин во вторник вручил в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год. Церемония проходила в Екатерининском зале. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта. "Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за сохранение и развитие русского репертуарного театра и в первую очередь театра, который работает для детей", - сказал Кириллов на церемонии. Он отметил объем строительства, капитальных ремонтов, реконструкций и поставку нового оборудования в театры. По его словам, это является огромной и беспрецедентной поддержкой. Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами на этот раз также стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".

https://ria.ru/20240326/putin-1936030504.html

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, новости культуры, культура, рязанская область