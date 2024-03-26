https://ria.ru/20240326/premii-1935982739.html

Путин в Кремле вручает премии молодым деятелям культуры

Путин в Кремле вручает премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 26.03.2024

Путин в Кремле вручает премии молодым деятелям культуры

Президент России Владимир Путин вручает в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:43

2024-03-26T17:43

2024-03-26T18:55

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год. Церемония проходит в Екатерининском зале. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта. Премии президента для молодых деятелей культуры вручаются с 2011 года. Лауреатами 2023 года стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Менги Ондар. Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами на этот раз стали руководитель Московской академии хореографии Марина Леонова, директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".Перед тем, как вручить высокие награды, Путин отметил, что творчество деятелей культуры напрямую влияет на настроения людей, укрепляет их патриотические чувства, вносит "вклад высшей пробы" в воспитание подрастающего поколения."Особенно ценно, когда наставниками детей становятся большие, востребованные мастера. Среди них - всемирно известный, блестящий вокалист Николай Алексеевич Диденко. Созданный им фонд "Белый пароход" почти двадцать лет открывает новые горизонты для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, раскрывает таланты оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах", - сказал он.Новым поколениям творцов посвятила себя и Марина Леонова - хранитель традиций русской балетной школы, добавил президент. "Она воспитывает не просто будущих звезд танцевального искусства, но и участливых, неравнодушных, ответственных людей", - сказал Путин.Президент отметил, что под руководством Константина Кириллова Рязанский государственный областной театр кукол стал площадкой, где бережно относятся к традициям и всегда открыты творческому эксперименту. Живописец Алексей Крюков продолжает выдающиеся традиции русского реализма, отметил президент. Виолончелиста Александра Рамма глава государства назвал одним из самых известных и востребованных музыкантов. Он также отметил вклад Менги Ондар в сохранение и развитие этнокультурного разнообразия страны.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

https://ria.ru/20240326/putin-1935999356.html

https://ria.ru/20240326/kultura-1935979458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, новости культуры, культура