https://ria.ru/20240326/pozhary-1935951023.html

Пожары в тюменских лесах готовы тушить около трех тысяч человек

Пожары в тюменских лесах готовы тушить около трех тысяч человек - РИА Новости, 26.03.2024

Пожары в тюменских лесах готовы тушить около трех тысяч человек

Власти Тюменской области в предстоящий пожароопасный сезон на тушении лесных пожаров планируют задействовать 2720 человек и 1216 единиц техники, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:12

2024-03-26T16:12

2024-03-26T16:12

тюменская область

тюменская область

пожар

природные пожары в россии

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ТЮМЕНЬ, 26 мар — РИА Новости. Власти Тюменской области в предстоящий пожароопасный сезон на тушении лесных пожаров планируют задействовать 2720 человек и 1216 единиц техники, сообщает информационный центр правительства региона. "2720 человек и 1216 единиц техники будут задействованы в тушении лесных пожаров на территории Тюменской области в 2024 году. Круглосуточно в режиме онлайн за пожарной обстановкой в лесах будут следить 104 камеры. Они установлены во всех районах области и охватывают видеонаблюдением почти весь лесной фонд. Для авиамониторинга зафрахтованы 4 самолета, для тушения лесных пожаров – 4 вертолета", – указано в сообщении со ссылкой на руководство департамента лесного комплекса региона. Отмечается, что пожароопасный сезон будет объявлен в зависимости от погодных условий, при усугублении обстановки вводится особый противопожарный режим, а вместе с ним запрет на посещение лесов и использование открытого огня. Контролировать соблюдения этих требований будут государственные лесные инспекторы, сотрудники лесной охраны, Госавтоинспекции, территориальных отделов МВД. В 2023 году пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в лесах Тюменской области из-за раннего схода снега и установления засушливой погоды действовали с 3 апреля. Режим был отменен 26 июня, а пожароопасный сезон продлился до 27 октября. С апреля по октябрь было ликвидировано 222 лесных пожара на площади свыше 28,5 тысячи гектар.

https://ria.ru/20240320/plan-1934548727.html

тюменская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, пожар, природные пожары в россии