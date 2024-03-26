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Девять пострадавших при теракте выписываются из ГКБ имени Иноземцева - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:12 26.03.2024 (обновлено: 16:15 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/postradavshie-1935951317.html
Девять пострадавших при теракте выписываются из ГКБ имени Иноземцева
Девять пострадавших при теракте выписываются из ГКБ имени Иноземцева - РИА Новости, 26.03.2024
Девять пострадавших при теракте выписываются из ГКБ имени Иноземцева
Девять пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" выписываются из ГКБ имени Ф.И. Иноземцева в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам во... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:12
2024-03-26T16:15
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
украина
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Девять пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" выписываются из ГКБ имени Ф.И. Иноземцева в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам во вторник руководитель ожогового центра медучреждения Юрий Тюрников. "Сегодня у нас из стационара выписывается 9 пострадавших. Они чувствуют себя хорошо, функция дыхания восстановилась, они активны. Последствий, я думаю, не будет. Часть больных еще остаются на лечении", - добавил Тюрников. По его словам, в больницу было доставлено 16 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", большая часть из которых надышались продуктами горения, угарным газом, еще двое поступили с ожогами и одна - с огнестрельным ранением, с ожогом и с отравлением продуктами горения. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html
https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html
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россия
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происшествия, россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Девять пострадавших при теракте выписываются из ГКБ имени Иноземцева

Девять пострадавших при теракте в "Крокусе" выписываются из ГКБ имени Иноземцева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Девять пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" выписываются из ГКБ имени Ф.И. Иноземцева в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам во вторник руководитель ожогового центра медучреждения Юрий Тюрников.
«
"Сегодня у нас из стационара выписывается 9 пострадавших. Они чувствуют себя хорошо, функция дыхания восстановилась, они активны. Последствий, я думаю, не будет. Часть больных еще остаются на лечении", - добавил Тюрников.
Ответ Бортникова на вопрос, стоят ли США, Британия и Украина за терактом в Крокусе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Вчера, 15:33
По его словам, в больницу было доставлено 16 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", большая часть из которых надышались продуктами горения, угарным газом, еще двое поступили с ожогами и одна - с огнестрельным ранением, с ожогом и с отравлением продуктами горения.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Обращение Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Обращение Владимира Путина к россиянам
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Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияУкраинаМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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