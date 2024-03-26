Девять пострадавших при теракте выписываются из ГКБ имени Иноземцева
Девять пострадавших при теракте в "Крокусе" выписываются из ГКБ имени Иноземцева
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Автомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Девять пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" выписываются из ГКБ имени Ф.И. Иноземцева в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам во вторник руководитель ожогового центра медучреждения Юрий Тюрников.
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"Сегодня у нас из стационара выписывается 9 пострадавших. Они чувствуют себя хорошо, функция дыхания восстановилась, они активны. Последствий, я думаю, не будет. Часть больных еще остаются на лечении", - добавил Тюрников.
По его словам, в больницу было доставлено 16 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", большая часть из которых надышались продуктами горения, угарным газом, еще двое поступили с ожогами и одна - с огнестрельным ранением, с ожогом и с отравлением продуктами горения.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Обращение Владимира Путина к россиянам
23 марта, 15:30
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.