https://ria.ru/20240326/postradavshie-1935951317.html

Девять пострадавших при теракте выписываются из ГКБ имени Иноземцева

Девять пострадавших при теракте выписываются из ГКБ имени Иноземцева - РИА Новости, 26.03.2024

Девять пострадавших при теракте выписываются из ГКБ имени Иноземцева

Девять пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" выписываются из ГКБ имени Ф.И. Иноземцева в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам во... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:12

2024-03-26T16:12

2024-03-26T16:15

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Девять пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" выписываются из ГКБ имени Ф.И. Иноземцева в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил журналистам во вторник руководитель ожогового центра медучреждения Юрий Тюрников. "Сегодня у нас из стационара выписывается 9 пострадавших. Они чувствуют себя хорошо, функция дыхания восстановилась, они активны. Последствий, я думаю, не будет. Часть больных еще остаются на лечении", - добавил Тюрников. По его словам, в больницу было доставлено 16 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", большая часть из которых надышались продуктами горения, угарным газом, еще двое поступили с ожогами и одна - с огнестрельным ранением, с ожогом и с отравлением продуктами горения. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html

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украина

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происшествия, россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)