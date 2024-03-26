https://ria.ru/20240326/postradavshie-1935816164.html
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 26.03.2024
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека
При обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского округа пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:38
2024-03-26T09:38
2024-03-26T10:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935816520_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f3f1e1547d5b2cc76947b140cc2ac4a7.jpg
БЕЛГОРОД, 26 мар — РИА Новости. При обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского округа пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По информации от медицины катастроф, пострадали три человека. Двое пожарных МЧС России <…> и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ", — написал он.Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощьКак сообщало Минобороны, около 7:00 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град".По данным МЧС, под обстрел ВСУ попало здание пожарно-спасательной части в Головчино, начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.Губернатор добавил, что в селе выявили повреждения в четырех частных домовладениях, одно из которых загорелось, на социальном объекте и в здании пожарной части. Предварительно, повреждены шесть автомобилей.Село Головчино находится примерно в десяти километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html
https://ria.ru/20240325/dron-1935690866.html
https://ria.ru/20240325/ataki-1935671744.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935816520_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_27e7899ab8d35bb796a8a0ab64036fe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека
При обстреле ВСУ села Головчино в Белгородской области пострадали три человека
БЕЛГОРОД, 26 мар — РИА Новости.
При обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского округа пострадали три человека, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"По информации от медицины катастроф, пострадали три человека. Двое пожарных МЧС России <…> и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ", — написал он.
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь
Как сообщало Минобороны, около 7:00 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной
реактивных снаряда системы "Град".
По данным МЧС, под обстрел ВСУ попало здание пожарно-спасательной части в Головчино, начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.
Губернатор добавил, что в селе выявили повреждения в четырех частных домовладениях, одно из которых загорелось, на социальном объекте и в здании пожарной части. Предварительно, повреждены шесть автомобилей.
Село Головчино находится примерно в десяти километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями
.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.