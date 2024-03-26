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При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 26.03.2024 (обновлено: 10:38 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/postradavshie-1935816164.html
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 26.03.2024
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека
При обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского округа пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:38
2024-03-26T10:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 26 мар — РИА Новости. При обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского округа пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По информации от медицины катастроф, пострадали три человека. Двое пожарных МЧС России &lt;…&gt; и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ", — написал он.Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощьКак сообщало Минобороны, около 7:00 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град".По данным МЧС, под обстрел ВСУ попало здание пожарно-спасательной части в Головчино, начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.Губернатор добавил, что в селе выявили повреждения в четырех частных домовладениях, одно из которых загорелось, на социальном объекте и в здании пожарной части. Предварительно, повреждены шесть автомобилей.Село Головчино находится примерно в десяти километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html
https://ria.ru/20240325/dron-1935690866.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека

При обстреле ВСУ села Головчино в Белгородской области пострадали три человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области
Последствия обстрела села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 мар — РИА Новости. При обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского округа пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"По информации от медицины катастроф, пострадали три человека. Двое пожарных МЧС России <…> и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ", — написал он.
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь
Как сообщало Минобороны, около 7:00 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град".
По данным МЧС, под обстрел ВСУ попало здание пожарно-спасательной части в Головчино, начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.
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Губернатор добавил, что в селе выявили повреждения в четырех частных домовладениях, одно из которых загорелось, на социальном объекте и в здании пожарной части. Предварительно, повреждены шесть автомобилей.
Село Головчино находится примерно в десяти километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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