https://ria.ru/20240326/postradavshie-1935816164.html

При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека

При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 26.03.2024

При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали три человека

При обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского округа пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:38

2024-03-26T09:38

2024-03-26T10:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 мар — РИА Новости. При обстреле ВСУ села Головчино Грайворонского округа пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По информации от медицины катастроф, пострадали три человека. Двое пожарных МЧС России <…> и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ", — написал он.Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощьКак сообщало Минобороны, около 7:00 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два запущенных Украиной реактивных снаряда системы "Град".По данным МЧС, под обстрел ВСУ попало здание пожарно-спасательной части в Головчино, начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.Губернатор добавил, что в селе выявили повреждения в четырех частных домовладениях, одно из которых загорелось, на социальном объекте и в здании пожарной части. Предварительно, повреждены шесть автомобилей.Село Головчино находится примерно в десяти километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240326/sklad-1935784989.html

https://ria.ru/20240325/dron-1935690866.html

https://ria.ru/20240325/ataki-1935671744.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия