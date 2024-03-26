Посольство в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли"
Посольство в США присоединилось к акции "Журавли" в память о жертвах теракта
© Фото : Посольство России в США/Tatiana ZiukovaПроекция бесконечного клина летящих в небо журавлей на здании посольства России в Вашингтоне. 26 марта 2024
© Фото : Посольство России в США/Tatiana Ziukova
Проекция бесконечного клина летящих в небо журавлей на здании посольства России в Вашингтоне. 26 марта 2024
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Посольство России в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломаты и представители российских СМИ зажгли свечи возле дипмиссии, а в 21.00 по местному времени (4.00 мск) на одной из главных стен здания посольства появилась проекция бесконечного клина летящих в небо журавлей. Изображение сопровождалось песней "Журавли" народного артиста СССР Муслима Магомаева.
Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал. Такие же изображения появились на экранах в Москве и других городах России.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.