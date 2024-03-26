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Посольство в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли" - РИА Новости, 26.03.2024
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07:01 26.03.2024 (обновлено: 10:22 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/posolstvo-1935801283.html
Посольство в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли"
Посольство в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли" - РИА Новости, 26.03.2024
Посольство в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли"
Посольство России в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске, передает корреспондент... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:01
2024-03-26T10:22
муслим магомаев
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Посольство России в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости. Дипломаты и представители российских СМИ зажгли свечи возле дипмиссии, а в 21.00 по местному времени (4.00 мск) на одной из главных стен здания посольства появилась проекция бесконечного клина летящих в небо журавлей. Изображение сопровождалось песней "Журавли" народного артиста СССР Муслима Магомаева. Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал. Такие же изображения появились на экранах в Москве и других городах России. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html
https://ria.ru/20240326/memorial-1935792232.html
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украина
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муслим магомаев, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Муслим Магомаев, Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Посольство в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли"

Посольство в США присоединилось к акции "Журавли" в память о жертвах теракта

© Фото : Посольство России в США/Tatiana ZiukovaПроекция бесконечного клина летящих в небо журавлей на здании посольства России в Вашингтоне. 26 марта 2024
Проекция бесконечного клина летящих в небо журавлей на здании посольства России в Вашингтоне. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Посольство России в США/Tatiana Ziukova
Проекция бесконечного клина летящих в небо журавлей на здании посольства России в Вашингтоне. 26 марта 2024
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Посольство России в США присоединилось ко всероссийской акции "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломаты и представители российских СМИ зажгли свечи возле дипмиссии, а в 21.00 по местному времени (4.00 мск) на одной из главных стен здания посольства появилась проекция бесконечного клина летящих в небо журавлей. Изображение сопровождалось песней "Журавли" народного артиста СССР Муслима Магомаева.
Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни Магомаева "Журавли", имя которого носил концертный зал. Такие же изображения появились на экранах в Москве и других городах России.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Журавли в память о погибших в Крокусе на экране здания медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На здании медиагруппы "Россия сегодня" появилось изображение журавлей
Вчера, 00:06
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Девушка возлагает цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Москвичи выступили за установку мемориала на месте теракта в "Крокусе"
03:05
 
Муслим МагомаевРоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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