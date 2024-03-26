https://ria.ru/20240326/poslableniya-1935966885.html

Захарова высказалась о послаблениях для владельцев элитных авто на Украине

Захарова высказалась о послаблениях для владельцев элитных авто на Украине - РИА Новости, 26.03.2024

Захарова высказалась о послаблениях для владельцев элитных авто на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала освобождение владельцев элитных авто на Украине от налога на роскошь издевательством над народом. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:00

2024-03-26T17:00

2024-03-26T17:00

авто

украина

россия

мария захарова

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала освобождение владельцев элитных авто на Украине от налога на роскошь издевательством над народом. "Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться", - написала Захарова в Telegram-канале.Захарова рассказала, что украинские официальные ресурсы сообщили об освобождении владельцев премиальных автомобилей Ferrari, Rolls-Royce и других элитных марок от уплаты налога на роскошь.

https://ria.ru/20240323/zakharova-1935383538.html

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авто, украина, россия, мария захарова