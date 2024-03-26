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Захарова высказалась о послаблениях для владельцев элитных авто на Украине - РИА Новости, 26.03.2024
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17:00 26.03.2024
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Захарова высказалась о послаблениях для владельцев элитных авто на Украине
Захарова высказалась о послаблениях для владельцев элитных авто на Украине - РИА Новости, 26.03.2024
Захарова высказалась о послаблениях для владельцев элитных авто на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала освобождение владельцев элитных авто на Украине от налога на роскошь издевательством над народом. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:00
2024-03-26T17:00
авто
украина
россия
мария захарова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала освобождение владельцев элитных авто на Украине от налога на роскошь издевательством над народом. "Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться", - написала Захарова в Telegram-канале.Захарова рассказала, что украинские официальные ресурсы сообщили об освобождении владельцев премиальных автомобилей Ferrari, Rolls-Royce и других элитных марок от уплаты налога на роскошь.
https://ria.ru/20240323/zakharova-1935383538.html
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авто, украина, россия, мария захарова
Авто, Украина, Россия, Мария Захарова
Захарова высказалась о послаблениях для владельцев элитных авто на Украине

Захарова сочла издевательством смягчения для владельцев элитных авто на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала освобождение владельцев элитных авто на Украине от налога на роскошь издевательством над народом.
«
"Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться", - написала Захарова в Telegram-канале.
Захарова рассказала, что украинские официальные ресурсы сообщили об освобождении владельцев премиальных автомобилей Ferrari, Rolls-Royce и других элитных марок от уплаты налога на роскошь.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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АвтоУкраинаРоссияМария Захарова
 
 
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