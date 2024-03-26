https://ria.ru/20240326/porazhenie-1935896370.html

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.03.2024

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении улучшили свои позиции, нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 50... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:45

2024-03-26T13:45

2024-03-26T13:45

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

работино

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении улучшили свои позиции, нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 50 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" улучшено положение по переднему краю, а также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Новоселовка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, работино