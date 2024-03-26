Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Украине всем, кроме оружия
Роберт Фицо подтвердил генералу НАТО намерение помогать Киеву всем, кроме оружия
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи намерение республики помогать Украине всеми возможными способами, кроме отправки оружия.
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"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами, однако повторил четкую позицию не отправлять на Украину летальное оружие", - сообщило новостное агентство TASR со ссылкой на пресс-службу правительства.
По данным издания, встреча состоялась во вторник в правительстве Словакии. В ходе переговоров Фицо обратил внимание на важность обеспечения Словакии противовоздушной обороной.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с февраля 2022 года республика отправила Украине оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.