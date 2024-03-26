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Польские депутаты подали заявление о трибунале для главы Нацбанка
Польские депутаты подали заявление о трибунале для главы Нацбанка - РИА Новости, 26.03.2024
Польские депутаты подали заявление о трибунале для главы Нацбанка
Депутаты сейма Польши подали заявление о привлечении к государственному трибуналу главы Национального банка республики Адама Глапиньского, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:37
2024-03-26T15:37
2024-03-26T15:37
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ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Депутаты сейма Польши подали заявление о привлечении к государственному трибуналу главы Национального банка республики Адама Глапиньского, сообщил журналистам депутат от фракции "Гражданская коалиция" Збигнев Конвиньский. "Только что спикеру сейма было подано заявление о привлечении к государственному трибуналу председателя Национального банка Польши господина Глапиньского", - сказал Конвиньский. "Мы подали заявление с подписями 191 парламентария, так что необходимое количество подписей имеется", - уточнил он. Депутат пояснил, что главе Нацбанка хотят предъявить восемь обвинений в том, что он совершил "ряд действий, нарушающих должностные полномочия". В частности, речь идет о таких нарушениях, как "действия без разрешения Совета по денежно-кредитной политике, валютные интервенции без разрешения Совета, действия, противоречащие принципам денежно-кредитной политики, воспрепятствование исполнению обязанностей членами Совета или введение в заблуждение министра финансов". Также Глапиньский обвиняется в том, что выписывал сам себе крупные квартальные премии. При этом польская оппозиция заявляет, что власти хотят отдать Глапиньского под государственный трибунал, поскольку он мешает ввести в стране валюту евро. Еще будучи лидером польской оппозиции, нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о претензиях к Глапиньскому из-за неэффективной борьбы с инфляцией и выкупа активов, который Нацбанк проводил в 2020 и 2021 годах, в ходе чего была косвенно нарушена конституция, запрещающая Нацбанку финансировать дефицит бюджета.
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в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Польские депутаты подали заявление о трибунале для главы Нацбанка
В Польше подали заявление о гострибунале для главы Нацбанка Глапиньского
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Депутаты сейма Польши подали заявление о привлечении к государственному трибуналу главы Национального банка республики Адама Глапиньского, сообщил журналистам депутат от фракции "Гражданская коалиция" Збигнев Конвиньский.
«
"Только что спикеру сейма было подано заявление о привлечении к государственному трибуналу председателя Национального банка Польши господина Глапиньского", - сказал Конвиньский.
"Мы подали заявление с подписями 191 парламентария, так что необходимое количество подписей имеется", - уточнил он.
Депутат пояснил, что главе Нацбанка хотят предъявить восемь обвинений в том, что он совершил "ряд действий, нарушающих должностные полномочия".
В частности, речь идет о таких нарушениях, как "действия без разрешения Совета по денежно-кредитной политике, валютные интервенции без разрешения Совета, действия, противоречащие принципам денежно-кредитной политики, воспрепятствование исполнению обязанностей членами Совета или введение в заблуждение министра финансов".
Также Глапиньский обвиняется в том, что выписывал сам себе крупные квартальные премии.
При этом польская оппозиция заявляет, что власти хотят отдать Глапиньского под государственный трибунал, поскольку он мешает ввести в стране валюту евро.
Еще будучи лидером польской оппозиции, нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о претензиях к Глапиньскому из-за неэффективной борьбы с инфляцией и выкупа активов, который Нацбанк проводил в 2020 и 2021 годах, в ходе чего была косвенно нарушена конституция, запрещающая Нацбанку финансировать дефицит бюджета.