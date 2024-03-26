ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 в зоне СВО
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 280 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Сообщается, что на авдеевском направлении подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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