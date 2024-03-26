Рейтинг@Mail.ru
ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/polozhenie-1935893807.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении - РИА Новости, 26.03.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 280 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:38
2024-03-26T13:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909059287_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b047867714bb7699f797f35a303e72a.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 280 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Сообщается, что на авдеевском направлении подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909059287_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ac0872b33d45fd7a6708b9926f979a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 в зоне СВО
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 280 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Сообщается, что на авдеевском направлении подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала