https://ria.ru/20240326/polozhenie-1935893807.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении - РИА Новости, 26.03.2024

ВС России улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 280 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:38

2024-03-26T13:38

2024-03-26T13:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 280 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Сообщается, что на авдеевском направлении подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)