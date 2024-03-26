https://ria.ru/20240326/polozhenie-1935888342.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 26.03.2024

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:21

2024-03-26T13:21

2024-03-26T13:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны России.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю, уточнили в МО РФ."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины