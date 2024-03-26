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ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 26.03.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:21
2024-03-26T13:21
2024-03-26T13:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 20 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны России.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю, уточнили в МО РФ."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении