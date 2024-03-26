https://ria.ru/20240326/polovode-1935950273.html

Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области

Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области - РИА Новости, 26.03.2024

Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области

Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области, паводок ожидается ориентировочно 8 апреля, сообщает администрация губернатора региона по... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:19

2024-03-26T16:19

2024-03-26T16:20

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

жкх

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости. Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области, паводок ожидается ориентировочно 8 апреля, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания на тему готовности к пропуску паводковых вод. Паводок ориентировочно начнется 8 апреля. Общий прогнозируемый объем весеннего половодья достигнет более 130 кубокилометров. Руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Румиль Юнусов сообщил, что в настоящее время сбросы воды с Волгоградского гидроузла увеличены до 7 тысяч кубометров в секунду в связи с обращением Росморречфлота. Такой режим продлится до 5 апреля. Для безопасного пропуска весеннего половодья 2024 года служба и межведомственная группа завершили проверку опасных участков берегов рек и бесхозяйных гидротехнических сооружений. Обследовано более 100 объектов в девяти районах Астраханской области. Также запланированы берегоукрепительные работы на 44 участках протяжённостью более 7 километров. "Мы переходим в период оперативного реагирования в рамках попуска воды. Начиная с 10 апреля необходимо еженедельно проводить оперативные совещания с главами муниципальных образований по прохождению весеннего паводка, а также обеспечить ежедневное информирование о текущей ситуации", - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Одной из важнейших задач, решаемых в регионе во время половодья, также является заполнение природных водоёмов зоны западных подстепных ильменей и обеспечение их рационального использования для нужд населения и сельского хозяйства Астраханской области. "Региональной службой природопользования и охраны окружающей среды совместно с муниципалитетами и заинтересованными ведомствами проведены обследования водных объектов в зоне ЗПИ Астраханской области. По итогам мероприятий районным администрациям направлены рекомендации по разваловке, вскрытию и закрытию дамб и перемычек, открытию гидротехнических сооружений с целью максимального заполнения системы ильменей", - отметил Юнусов.

https://ria.ru/20240313/sukhogruz-1932801271.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, игорь бабушкин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), жкх