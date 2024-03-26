Рейтинг@Mail.ru
Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
16:19 26.03.2024 (обновлено: 16:20 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/polovode-1935950273.html
Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области
Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области - РИА Новости, 26.03.2024
Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области
Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области, паводок ожидается ориентировочно 8 апреля, сообщает администрация губернатора региона по... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:19
2024-03-26T16:20
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935953412_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_cf03485c29beb8378948c3ae481bd20c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости. Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области, паводок ожидается ориентировочно 8 апреля, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания на тему готовности к пропуску паводковых вод. Паводок ориентировочно начнется 8 апреля. Общий прогнозируемый объем весеннего половодья достигнет более 130 кубокилометров. Руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Румиль Юнусов сообщил, что в настоящее время сбросы воды с Волгоградского гидроузла увеличены до 7 тысяч кубометров в секунду в связи с обращением Росморречфлота. Такой режим продлится до 5 апреля. Для безопасного пропуска весеннего половодья 2024 года служба и межведомственная группа завершили проверку опасных участков берегов рек и бесхозяйных гидротехнических сооружений. Обследовано более 100 объектов в девяти районах Астраханской области. Также запланированы берегоукрепительные работы на 44 участках протяжённостью более 7 километров. "Мы переходим в период оперативного реагирования в рамках попуска воды. Начиная с 10 апреля необходимо еженедельно проводить оперативные совещания с главами муниципальных образований по прохождению весеннего паводка, а также обеспечить ежедневное информирование о текущей ситуации", - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Одной из важнейших задач, решаемых в регионе во время половодья, также является заполнение природных водоёмов зоны западных подстепных ильменей и обеспечение их рационального использования для нужд населения и сельского хозяйства Астраханской области. "Региональной службой природопользования и охраны окружающей среды совместно с муниципалитетами и заинтересованными ведомствами проведены обследования водных объектов в зоне ЗПИ Астраханской области. По итогам мероприятий районным администрациям направлены рекомендации по разваловке, вскрытию и закрытию дамб и перемычек, открытию гидротехнических сооружений с целью максимального заполнения системы ильменей", - отметил Юнусов.
https://ria.ru/20240313/sukhogruz-1932801271.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935953412_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_8dad4f956b781739b92c514a21fc25ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, игорь бабушкин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), жкх
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), ЖКХ

Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Астраханской областиВ Астраханской области завершена подготовка к весеннему половодью
В Астраханской области завершена подготовка к весеннему половодью - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Астраханской области
В Астраханской области завершена подготовка к весеннему половодью
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости. Подготовку к весеннему половодью завершили в Астраханской области, паводок ожидается ориентировочно 8 апреля, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания на тему готовности к пропуску паводковых вод.
Паводок ориентировочно начнется 8 апреля. Общий прогнозируемый объем весеннего половодья достигнет более 130 кубокилометров.
Руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Румиль Юнусов сообщил, что в настоящее время сбросы воды с Волгоградского гидроузла увеличены до 7 тысяч кубометров в секунду в связи с обращением Росморречфлота. Такой режим продлится до 5 апреля.
Для безопасного пропуска весеннего половодья 2024 года служба и межведомственная группа завершили проверку опасных участков берегов рек и бесхозяйных гидротехнических сооружений. Обследовано более 100 объектов в девяти районах Астраханской области. Также запланированы берегоукрепительные работы на 44 участках протяжённостью более 7 километров.
Новый сухогруз спустили на воду на астраханском судостроительном заводе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Новый сухогруз спустили на воду на астраханском судостроительном заводе
13 марта, 18:52
"Мы переходим в период оперативного реагирования в рамках попуска воды. Начиная с 10 апреля необходимо еженедельно проводить оперативные совещания с главами муниципальных образований по прохождению весеннего паводка, а также обеспечить ежедневное информирование о текущей ситуации", - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Одной из важнейших задач, решаемых в регионе во время половодья, также является заполнение природных водоёмов зоны западных подстепных ильменей и обеспечение их рационального использования для нужд населения и сельского хозяйства Астраханской области.
"Региональной службой природопользования и охраны окружающей среды совместно с муниципалитетами и заинтересованными ведомствами проведены обследования водных объектов в зоне ЗПИ Астраханской области. По итогам мероприятий районным администрациям направлены рекомендации по разваловке, вскрытию и закрытию дамб и перемычек, открытию гидротехнических сооружений с целью максимального заполнения системы ильменей", - отметил Юнусов.
 
Астраханская областьАстраханская областьИгорь БабушкинФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала