https://ria.ru/20240326/pogoda-1935806008.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 26.03.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и до плюс 8 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:17

2024-03-26T08:17

2024-03-26T08:17

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и до плюс 8 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять медленно приближающийся с юга теплый атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. В столице плюс 6 - плюс 8, в Подмосковье от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240324/pogoda-1935499680.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)