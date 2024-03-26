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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 26.03.2024
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08:17 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/pogoda-1935806008.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 26.03.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и до плюс 8 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:17
2024-03-26T08:17
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и до плюс 8 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять медленно приближающийся с юга теплый атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. В столице плюс 6 - плюс 8, в Подмосковье от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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москва
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

В Москве во вторник ожидаются небольшие дожди и до плюс восьми градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Москву с Воробьевых гор
Вид на Москву с Воробьевых гор - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и до плюс 8 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять медленно приближающийся с юга теплый атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. В столице плюс 6 - плюс 8, в Подмосковье от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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