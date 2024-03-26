https://ria.ru/20240326/pogibshie-1935963600.html

При теракте в "Крокусе" погибла семья из Владимирской области

При теракте в "Крокусе" погибла семья из Владимирской области - РИА Новости, 26.03.2024

При теракте в "Крокусе" погибла семья из Владимирской области

Семья из Владимирской области погибла при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", два жителя региона находятся на лечении в московских больницах, сообщил... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:49

2024-03-26T16:49

2024-03-26T17:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

крокус

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РЯЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Семья из Владимирской области погибла при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", два жителя региона находятся на лечении в московских больницах, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "К сожалению, уже известно о семье: родители и 16-летняя дочь – из Петушинского района, которая погибла во время атаки "Крокус". Также знаем о двух пострадавших – жителях Владимира, гражданских муже и жене, Сергее и Марине. Они сейчас находятся на лечении в московских больницах", - сообщил Авдеев.Он отметил, что пострадавшие жители Владимира идут на поправку. "На связи с мужчиной, содействуем ускорению в получении ими мер поддержки", - добавил губернатор. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, владимирская область, александр авдеев (дипломат), владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), крокус, следственный комитет россии (ск рф), украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)