Мужчину обвинили в теракте после поджога двери музея в Саратове
Жителя Самарской области обвинили в теракте после поджога двери музея в Саратове
САРАТОВ, 26 мар - РИА Новости. Полиция предъявила жителю Самарской области обвинение в совершении теракта после поджога двери здания в центре Саратова, сообщил саратовский главк МВД в Telegram-канале.
Ранее в главке сообщали, что в ночь на 21 декабря 2023 года произошло возгорание входной двери здания на улице Московская, после чего полицейские задержали 21-летнего жителя соседней области, который на заправке купил канистру и бензин, а затем совершил поджог. Задержанный пояснил полицейским, что 20 декабря ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит по доверенности. Следом ему позвонил "сотрудник Центробанка" и посоветовал взять кредит на 190 тысяч рублей и перевести их на банковский счет, который ему продиктовали. Чтобы вернуть деньги, ему предложили поджечь объект в Саратове, что он и сделал. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что речь идет о здании, в котором располагается музей истории СВО.
"Окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Самарской области... Гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Уголовное дело направлено в надзорный орган и после утверждения прокурором обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант по решению суда находится под стражей.