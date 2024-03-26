https://ria.ru/20240326/podzhog-1935821195.html

Мужчину обвинили в теракте после поджога двери музея в Саратове

Мужчину обвинили в теракте после поджога двери музея в Саратове - РИА Новости, 26.03.2024

Мужчину обвинили в теракте после поджога двери музея в Саратове

Полиция предъявила жителю Самарской области обвинение в совершении теракта после поджога двери здания в центре Саратова, сообщил саратовский главк МВД в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:05

2024-03-26T10:05

2024-03-26T10:10

саратов

происшествия

самарская область

россия

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САРАТОВ, 26 мар - РИА Новости. Полиция предъявила жителю Самарской области обвинение в совершении теракта после поджога двери здания в центре Саратова, сообщил саратовский главк МВД в Telegram-канале. Ранее в главке сообщали, что в ночь на 21 декабря 2023 года произошло возгорание входной двери здания на улице Московская, после чего полицейские задержали 21-летнего жителя соседней области, который на заправке купил канистру и бензин, а затем совершил поджог. Задержанный пояснил полицейским, что 20 декабря ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит по доверенности. Следом ему позвонил "сотрудник Центробанка" и посоветовал взять кредит на 190 тысяч рублей и перевести их на банковский счет, который ему продиктовали. Чтобы вернуть деньги, ему предложили поджечь объект в Саратове, что он и сделал. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что речь идет о здании, в котором располагается музей истории СВО. "Окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Самарской области... Гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Уголовное дело направлено в надзорный орган и после утверждения прокурором обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант по решению суда находится под стражей.

https://ria.ru/20240325/shtraf-1935703022.html

https://ria.ru/20240318/delo-1933999717.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, происшествия, самарская область, россия