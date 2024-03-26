"Осознание пришло не сразу": как подростки спасли пострадавших в "Крокусе"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В пятницу вечером Георгий Иванов (имя несовершеннолетнего изменено) из Красногорска решил после уроков встретиться с двумя друзьями и прогуляться. Подростки и не подозревали, что по воле случая окажутся в эпицентре страшной трагедии. Юноши не растерялись — и подключились к помощи пострадавшим в "Крокус Сити Холле". Свою историю Георгий рассказал РИА Новости.
"Это не фейерверк"
Подростки договорились встретиться в семь. Георгий прибыл вовремя, товарищи задерживались. Иванов решил дождаться их в ТЦ Vegas, что рядом с "Крокусом".
"Когда ребята подъехали к метро Мякинино, пошел их встречать. Слышу — хлопки. Очень схожи по звуку со стрельбой. Потом повалили клубы дыма. Бегут в панике люди, кричат. Разные мысли лезли в голову: может, мол, кино снимают, и так задумано. Но хлопки совсем не похожи на звуки от фейерверка, люди всерьез напуганы. И в Telegram стали появляться первые сообщения о "Крокусе", — рассказывает Георгий.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Как только товарищи вышли из метро — решили идти в ту сторону, откуда все бегут. "Подростковый максимализм, — разводит руками Иванов. — К тому же была уверенность, что там творится неладное и помощь не окажется лишней".
Подростки подобрались ближе к "Крокусу". К счастью, не застали террористов. Те, по данным СК, покинули здание в 20:11.
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"К торговому центру начали подъезжать машины скорой. Люди выбегали из здания с ожогами. Одна девушка прихрамывала. Смотрим — а у нее кроссовок прожженный. Были и с кровоточащими ранами: как объяснил один из пострадавших — из-за того, что приходилось разбивать стекла руками. Мы не уточняли, при каких обстоятельствах люди травмировались. Их нужно было скоординировать и довести до медиков", — рассказывает Иванов.
Некоторые стояли на улице у входа в ступоре со слезами — таких подростки пытались успокоить и провести к сотрудникам экстренных служб. Были и те, кто не мог самостоятельно передвигаться: "Пытались помочь встать. Если видели, что ни в какую, — несли сами".
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники скорой оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
"Было страшно"
Подростки оттаскивали людей до тех пор, пока их оттуда не выгнали: "Полицейские потребовали, чтобы мы отошли как можно дальше от здания — в целях безопасности".
Они не считали, скольким помогли. И было совсем не до фото и видеофиксаций. Пробыли до одиннадцати. Увидев, что все более-менее стихло, а к "Крокусу" стянулись десятки карет скорой, решили разойтись по домам.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
"Пошли пешком до Строгино. Нужно было развеяться. Честно говоря, осознание того, что произошло, пришло только на следующий день. Действительно было страшно, но тогда в моменте не ощущалось. Да и когда вокруг столько людей, на себе особо не зацикливаешься", — признается собеседник.
Георгий с товарищами не считают, что совершили то, что достойно внимания широкой публики. Однако не сомневаются: что в тот вечер, несмотря на все риски, поступили правильно.