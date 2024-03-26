https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

"Осознание пришло не сразу": как подростки спасли пострадавших в "Крокусе"

"Осознание пришло не сразу": как подростки спасли пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

"Осознание пришло не сразу": как подростки спасли пострадавших в "Крокусе"

В пятницу вечером Георгий Иванов (имя несовершеннолетнего изменено) из Красногорска решил после уроков встретиться с двумя друзьями и прогуляться. Подростки и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:55

2024-03-26T18:55

2024-03-26T19:16

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

строгино

крокус

крокус сити холл

подростки

общество

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В пятницу вечером Георгий Иванов (имя несовершеннолетнего изменено) из Красногорска решил после уроков встретиться с двумя друзьями и прогуляться. Подростки и не подозревали, что по воле случая окажутся в эпицентре страшной трагедии. Юноши не растерялись — и подключились к помощи пострадавшим в "Крокус Сити Холле". Свою историю Георгий рассказал РИА Новости."Это не фейерверк"Подростки договорились встретиться в семь. Георгий прибыл вовремя, товарищи задерживались. Иванов решил дождаться их в ТЦ Vegas, что рядом с "Крокусом"."Когда ребята подъехали к метро Мякинино, пошел их встречать. Слышу — хлопки. Очень схожи по звуку со стрельбой. Потом повалили клубы дыма. Бегут в панике люди, кричат. Разные мысли лезли в голову: может, мол, кино снимают, и так задумано. Но хлопки совсем не похожи на звуки от фейерверка, люди всерьез напуганы. И в Telegram стали появляться первые сообщения о "Крокусе", — рассказывает Георгий.Как только товарищи вышли из метро — решили идти в ту сторону, откуда все бегут. "Подростковый максимализм, — разводит руками Иванов. — К тому же была уверенность, что там творится неладное и помощь не окажется лишней".Подростки подобрались ближе к "Крокусу". К счастью, не застали террористов. Те, по данным СК, покинули здание в 20:11."К торговому центру начали подъезжать машины скорой. Люди выбегали из здания с ожогами. Одна девушка прихрамывала. Смотрим — а у нее кроссовок прожженный. Были и с кровоточащими ранами: как объяснил один из пострадавших — из-за того, что приходилось разбивать стекла руками. Мы не уточняли, при каких обстоятельствах люди травмировались. Их нужно было скоординировать и довести до медиков", — рассказывает Иванов.Некоторые стояли на улице у входа в ступоре со слезами — таких подростки пытались успокоить и провести к сотрудникам экстренных служб. Были и те, кто не мог самостоятельно передвигаться: "Пытались помочь встать. Если видели, что ни в какую, — несли сами"."Было страшно"Подростки оттаскивали людей до тех пор, пока их оттуда не выгнали: "Полицейские потребовали, чтобы мы отошли как можно дальше от здания — в целях безопасности".Они не считали, скольким помогли. И было совсем не до фото и видеофиксаций. Пробыли до одиннадцати. Увидев, что все более-менее стихло, а к "Крокусу" стянулись десятки карет скорой, решили разойтись по домам."Пошли пешком до Строгино. Нужно было развеяться. Честно говоря, осознание того, что произошло, пришло только на следующий день. Действительно было страшно, но тогда в моменте не ощущалось. Да и когда вокруг столько людей, на себе особо не зацикливаешься", — признается собеседник.Георгий с товарищами не считают, что совершили то, что достойно внимания широкой публики. Однако не сомневаются: что в тот вечер, несмотря на все риски, поступили правильно.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

красногорск

строгино

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красногорск, строгино, крокус, крокус сити холл, подростки, общество, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik