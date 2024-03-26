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Торговые центры Vegas в Подмосковье вновь открылись для посетителей - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:27 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/podmoskove-1935825838.html
Торговые центры Vegas в Подмосковье вновь открылись для посетителей
Торговые центры Vegas в Подмосковье вновь открылись для посетителей - РИА Новости, 26.03.2024
Торговые центры Vegas в Подмосковье вновь открылись для посетителей
Принадлежащие Crocus Group торговые центры Vegas в Подмосковье, в частности Vegas Крокус сити, вновь открылись для посетителей во вторник, 26 марта, передает... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:27
2024-03-26T10:27
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
украина
владимир путин
арас агаларов
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935648606_0:216:3087:1952_1920x0_80_0_0_770f3c34cc95c283892a632cebed368b.jpg
КРАСНОГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Принадлежащие Crocus Group торговые центры Vegas в Подмосковье, в частности Vegas Крокус сити, вновь открылись для посетителей во вторник, 26 марта, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник, 25 марта, торговые центры были закрыты после произошедшего в прошлую пятницу, 22 марта, теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Crocus Group Араса Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", концертный зал "Крокус Сити Холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/bezopasnost-1935603944.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, владимир путин, арас агаларов, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Владимир Путин, Арас Агаларов, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Торговые центры Vegas в Подмосковье вновь открылись для посетителей

Принадлежащие Crocus Group ТЦ в Подмосковье открылись для посетителей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у торгового центра Vegas
Автомобиль полиции у торгового центра Vegas - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции у торгового центра Vegas. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Принадлежащие Crocus Group торговые центры Vegas в Подмосковье, в частности Vegas Крокус сити, вновь открылись для посетителей во вторник, 26 марта, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник, 25 марта, торговые центры были закрыты после произошедшего в прошлую пятницу, 22 марта, теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
Crocus Group Араса Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", концертный зал "Крокус Сити Холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Симоньян предложила обязать ТЦ оплачивать вооруженную охрану
Вчера, 11:06
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Торговый центр Авиапарк на Ходынском поле в Москве
Крупнейший ТЦ России "Авиапарк" будет проверять документы посетителей
23 марта, 11:04
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаВладимир ПутинАрас АгаларовМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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