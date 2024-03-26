https://ria.ru/20240326/podmoskove-1935825838.html

Торговые центры Vegas в Подмосковье вновь открылись для посетителей

Торговые центры Vegas в Подмосковье вновь открылись для посетителей - РИА Новости, 26.03.2024

Торговые центры Vegas в Подмосковье вновь открылись для посетителей

Принадлежащие Crocus Group торговые центры Vegas в Подмосковье, в частности Vegas Крокус сити, вновь открылись для посетителей во вторник, 26 марта, передает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:27

2024-03-26T10:27

2024-03-26T10:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

украина

владимир путин

арас агаларов

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935648606_0:216:3087:1952_1920x0_80_0_0_770f3c34cc95c283892a632cebed368b.jpg

КРАСНОГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Принадлежащие Crocus Group торговые центры Vegas в Подмосковье, в частности Vegas Крокус сити, вновь открылись для посетителей во вторник, 26 марта, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник, 25 марта, торговые центры были закрыты после произошедшего в прошлую пятницу, 22 марта, теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Crocus Group Араса Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", концертный зал "Крокус Сити Холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/bezopasnost-1935603944.html

https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935222622.html

россия

московская область (подмосковье)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, владимир путин, арас агаларов, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)