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"Мой бизнес" Вологодской области начал прием заявок на меры поддержки

"Мой бизнес" Вологодской области начал прием заявок на меры поддержки - РИА Новости, 26.03.2024

"Мой бизнес" Вологодской области начал прием заявок на меры поддержки

В Вологодской области стартовал прием заявок на меры поддержки от центра "Мой бизнес" в 2024 году, сообщается на официальном портале правительства региона. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:18

2024-03-26T15:18

2024-03-26T15:18

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Вологодской области стартовал прием заявок на меры поддержки от центра "Мой бизнес" в 2024 году, сообщается на официальном портале правительства региона. "В прошлом году мерами поддержки центра "Мой бизнес" воспользовались более 4 тысяч собственников бизнеса. Центр помог предпринимателям региона сертифицировать продукцию, зарегистрировать товарные знаки, настроить таргетированную рекламу, изготовить полиграфическую продукцию, автоматизировать бизнес-процессы. В этом году перечень услуг пополнился новыми направлениями", – прокомментировала исполняющая обязанности начальника департамента экономического развития области Светлана Астахова. Региональный центр "Мой бизнес" оказывает комплексные услуги, направленные на поддержку и развитие предпринимательства в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы"", инициированного президентом РФ. В 2024 году центр продолжит оказывать услуги производственным предприятиям по сертификации продукции, а также участию в международных выставочных мероприятиях. Еще одно популярное направление – продвижение продукции. В этом году предприниматели, включая самозанятых, могут воспользоваться такими услугами, как создание одностраничного сайта, изготовление рекламных вывесок, продвижение в СМИ, содействие в размещении на торговых площадках, разработка брендбука, отмечается в сообщении. Предприниматели, ведущие социальный бизнес, могут воспользоваться специальными мерами господдержки и услугами центра инноваций социальной сферы, такими как изготовление и размещение видеоролика в телеэфире и рекламой на городских билбордах. Статус социального предпринимателя открывает широкие возможности для развития бизнеса. Например, можно участвовать в конкурсе на грант и получить до 500 тысяч рублей на развитие своего дела.

https://ria.ru/20240320/biznesmeny-1934521651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес