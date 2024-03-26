https://ria.ru/20240326/podderzhka-1935923242.html
Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин
Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024
Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин
Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:46
2024-03-26T14:46
2024-03-26T14:46
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку, я говорил об этом во вступительном слове, военнослужащих, членов их семей. Люди должны понимать и знать, что, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И всё, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин
Путин: все намеченное в сфере поддержки военных, безусловно, должно исполняться