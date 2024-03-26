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Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/podderzhka-1935923242.html
Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин
Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024
Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин
Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:46
2024-03-26T14:46
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку, я говорил об этом во вступительном слове, военнослужащих, членов их семей. Люди должны понимать и знать, что, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И всё, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин

Путин: все намеченное в сфере поддержки военных, безусловно, должно исполняться

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Прежде всего нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку, я говорил об этом во вступительном слове, военнослужащих, членов их семей. Люди должны понимать и знать, что, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И всё, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
СВО на Украине стала войной с Западом
23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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