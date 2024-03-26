https://ria.ru/20240326/podderzhka-1935923242.html

Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин

Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024

Все намеченное в сфере поддержки военных должно исполняться, заявил Путин

Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:46

2024-03-26T14:46

2024-03-26T14:46

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все намеченное в сфере поддержки военнослужащих РФ, безусловно, должно исполняться, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего нужно, конечно, обратить внимание на помощь и поддержку, я говорил об этом во вступительном слове, военнослужащих, членов их семей. Люди должны понимать и знать, что, исполняя свой долг перед Родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И всё, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

россия

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2024

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россия, владимир путин