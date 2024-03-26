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Песков прокомментировал возможные контакты России и США - РИА Новости, 26.03.2024
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12:38 26.03.2024 (обновлено: 12:52 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/peskov-1935874889.html
Песков прокомментировал возможные контакты России и США
Песков прокомментировал возможные контакты России и США - РИА Новости, 26.03.2024
Песков прокомментировал возможные контакты России и США
Россия выступает за комплексное обсуждение всех вопросов в диалоге с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:38
2024-03-26T12:52
россия
сша
дмитрий песков
анатолий антонов
вашингтон (штат)
политика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия выступает за комплексное обсуждение всех вопросов в диалоге с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости о том, что посольство РФ в США договорилось с представителями американской администрации о контактах по теме двусторонних отношений на следующей неделе."Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из контекста, из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях. Поэтому открытость к диалогу, политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить перспективы "возобновления диалога с Америкой".
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россия, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, вашингтон (штат), политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), Политика
Песков прокомментировал возможные контакты России и США

Песков: Россия выступает за комплексное обсуждение всех вопросов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия выступает за комплексное обсуждение всех вопросов в диалоге с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости о том, что посольство РФ в США договорилось с представителями американской администрации о контактах по теме двусторонних отношений на следующей неделе.
«
"Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из контекста, из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях. Поэтому открытость к диалогу, политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить перспективы "возобновления диалога с Америкой".
Флаги США - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В Кремле рассказали о жесткой политике США против сотрудничающих с Россией
Вчера, 00:39
 
РоссияСШАДмитрий ПесковАнатолий АнтоновВашингтон (штат)Политика
 
 
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