https://ria.ru/20240326/peskov-1935874889.html

Песков прокомментировал возможные контакты России и США

Песков прокомментировал возможные контакты России и США - РИА Новости, 26.03.2024

Песков прокомментировал возможные контакты России и США

Россия выступает за комплексное обсуждение всех вопросов в диалоге с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:38

2024-03-26T12:38

2024-03-26T12:52

россия

сша

дмитрий песков

анатолий антонов

вашингтон (штат)

политика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия выступает за комплексное обсуждение всех вопросов в диалоге с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости о том, что посольство РФ в США договорилось с представителями американской администрации о контактах по теме двусторонних отношений на следующей неделе."Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из контекста, из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях. Поэтому открытость к диалогу, политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить перспективы "возобновления диалога с Америкой".

https://ria.ru/20240326/ssha-1935785987.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, дмитрий песков, анатолий антонов, вашингтон (штат), политика