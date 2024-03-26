https://ria.ru/20240326/peskov-1935786096.html

В России мало поддерживающих киевский режим граждан, заявил Песков

В России мало поддерживающих киевский режим граждан, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024

В России мало поддерживающих киевский режим граждан, заявил Песков

Людей, которые встали на путь охаивания страны и поддержки киевского режима, немного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:43

2024-03-26T00:43

2024-03-26T00:43

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Людей, которые встали на путь охаивания страны и поддержки киевского режима, немного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью сайту "Аргументы и факты" Песков отметил, что среди уехавших из страны есть люди не только заметные, а громкие - с именем, определенным авторитетом в своей области, которые так или иначе оказывают влияние - через свое творчество или бизнес. "Но давайте будем всё-таки разделять. Кто-то из несогласных уехал и буквально встал на позиции врага своей страны. Вот этих людей здесь не будут ждать, не примут, это точно. Недавно президент Путин говорил о предателях, которые берут в руки оружие, начинают против нас воевать. И которых надо уничтожать, потому что они сейчас — наши враги", - сказал Песков. "Слава богу, тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного", - добавил он.

https://ria.ru/20240326/putin-1935785280.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933911702.html

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дмитрий песков, россия