https://ria.ru/20240326/peskov-1935785409.html

В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение

В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение - РИА Новости, 26.03.2024

В Кремле оценили возможность народов России и Украины восстановить общение

Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине, а когда это пройдет, народы России и Украины восстановят общение, и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:30

2024-03-26T00:30

2024-03-26T00:30

украина

россия

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине, а когда это пройдет, народы России и Украины восстановят общение, и по меркам истории это произойдёт достаточно быстро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что когда это пройдёт, наши народы восстановят общение. И по меркам истории это произойдёт достаточно быстро", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты". Песков отметил, что "сейчас очень сложный период в истории двух народов, двух государств". "Наше государство принимает те меры, которые должно принимать, чтобы гарантировать свое будущее. И борется с государством, которое, к сожалению, получило в 2014 году бациллу неонацизма", - сказал он.

https://ria.ru/20240325/signal-1935602148.html

https://ria.ru/20240322/nebenzya-1935035073.html

украина

россия

европа

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украина, россия, европа, дмитрий песков