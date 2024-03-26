https://ria.ru/20240326/pererabotka-1935031523.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" переработал 5,3 тысячи тонн пластика

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" переработал 5,3 тысячи тонн пластика - РИА Новости, 26.03.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" переработал 5,3 тысячи тонн пластика

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" по итогам минувшего года на четверть увеличил переработку пластиков, образующихся при утилизации электроники и бытовой техники, РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:13

2024-03-26T07:13

2024-03-26T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" по итогам минувшего года на четверть увеличил переработку пластиков, образующихся при утилизации электроники и бытовой техники, а также улучшил характеристики конечной продукции - полимерных гранул из вторсырья за счет применения специальных модифицирующих добавок, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Завода "Экопласт" входит в состав российского комплекса предприятий по переработке электронных отходов. Компания выпускает полимерные гранулы ABS, PS, PP, которые находят дальнейшее применение при производстве стройматериалов, электротехники, мебели, а также в автопроме. Такая переработка вторсырья позволяет сократить объем отходов, попадающих на мусорные полигоны."Экономика замкнутого цикла входит в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года, утвержденный правительством Российской Федерации. Одним из приоритетных направлений ее развития является увеличение объемов вторичного сырья, используемого в различных отраслях производства. Московские перерабатывающие предприятия вносят существенный вклад в достижение этой цели. В частности, резидент ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 переработал более 5300 тонн пластика, что на 25% больше, чем годом ранее", - привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Он добавил, что Москва подписала с компанией соглашение о ГЧП в сфере экологии. Компания уже построила центр сбора электрооборудования для предприятий, куда собирают устаревшую технику.Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, после получения статуса резидента ОЭЗ компания вложила в развитие перерабатывающей инфраструктуры почти 900 миллионов рублей.Для достижения целей устойчивого развития на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" с 2022 года реализуется стратегия ESG. Многие компании-резиденты используют ресурсосберегающие технологии, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20240320/tekhnopolis-1934451211.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва