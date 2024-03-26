https://ria.ru/20240326/panikhida-1935803711.html

У мемориала в "Крокусе" проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте

У мемориала в "Крокусе" проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте - РИА Новости, 26.03.2024

У мемориала в "Крокусе" проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте

Священники из Истринского района Одинцовской епархии проводят панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала рядом со зданием "Крокус сити холла"... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:39

2024-03-26T07:39

2024-03-26T07:39

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

украина

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Священники из Истринского района Одинцовской епархии проводят панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала рядом со зданием "Крокус сити холла" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости. Русская православная церковь сообщала ранее, что священники Одинцовской епархии Московской митрополии в понедельник совершат панихиды по убиенным и скончавшимся от ран на месте стихийного мемориала у здания "Крокус сити холла". Все, кто желает почтить память погибших, могут присоединиться к общей молитве и получить духовную поддержку священников. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/memorial-1935792232.html

https://ria.ru/20240326/terakt-1935800301.html

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владимир путин, россия, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)