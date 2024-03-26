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У мемориала в "Крокусе" проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:39 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/panikhida-1935803711.html
У мемориала в "Крокусе" проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте
У мемориала в "Крокусе" проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте - РИА Новости, 26.03.2024
У мемориала в "Крокусе" проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте
Священники из Истринского района Одинцовской епархии проводят панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала рядом со зданием "Крокус сити холла"... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:39
2024-03-26T07:39
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
украина
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Священники из Истринского района Одинцовской епархии проводят панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала рядом со зданием "Крокус сити холла" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости. Русская православная церковь сообщала ранее, что священники Одинцовской епархии Московской митрополии в понедельник совершат панихиды по убиенным и скончавшимся от ран на месте стихийного мемориала у здания "Крокус сити холла". Все, кто желает почтить память погибших, могут присоединиться к общей молитве и получить духовную поддержку священников. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/memorial-1935792232.html
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владимир путин, россия, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У мемориала в "Крокусе" проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте

Священники проводят у мемориала в "Крокусе" утреннюю панихиду по жертвам теракта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖенщина ставит свечку на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Женщина ставит свечку на стихийном мемориале у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Женщина ставит свечку на стихийном мемориале у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Священники из Истринского района Одинцовской епархии проводят панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала рядом со зданием "Крокус сити холла" в Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.
Русская православная церковь сообщала ранее, что священники Одинцовской епархии Московской митрополии в понедельник совершат панихиды по убиенным и скончавшимся от ран на месте стихийного мемориала у здания "Крокус сити холла". Все, кто желает почтить память погибших, могут присоединиться к общей молитве и получить духовную поддержку священников.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Девушка возлагает цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Москвичи выступили за установку мемориала на месте теракта в "Крокусе"
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Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинРоссияУкраинаМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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