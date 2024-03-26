https://ria.ru/20240326/otravlenie-1936023470.html

В Сочи проверяют информацию об отравлении собаки на глазах у детей

В Сочи проверяют информацию об отравлении собаки на глазах у детей - РИА Новости, 26.03.2024

В Сочи проверяют информацию об отравлении собаки на глазах у детей

Полиция Сочи проверяет информацию об отравлении дворовой собаки на глазах у детей, снявших видео с животным, сообщает городское УВД. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:44

2024-03-26T19:44

2024-03-26T19:44

происшествия

сочи

хост (город)

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СОЧИ, 26 мар - РИА Новости. Полиция Сочи проверяет информацию об отравлении дворовой собаки на глазах у детей, снявших видео с животным, сообщает городское УВД. "Сотрудниками пункта полиции поселка Хоста проводится проверка по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении полиции. Во вторник в Telegram-канале "Типичный Сочи" появилась информация, что дети стали свидетелями отравления дворовой собаки. Сообщается, что она залаяла на двух прохожих мужчин, после чего один из них дал ей "колбасу с какой-то голубой штукой внутри". В посте говорится, что собака съела это, после чего упала обездвиженной. Также опубликовано видео лежащей без движения собакой, которое, как сообщается, сняли дети. Ранее полиция организовала проверку после сообщений о массовом отравлении бездомных и домашних собак в Лазаревском районе Сочи.

https://ria.ru/20240322/sobaki-1934931770.html

сочи

хост (город)

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происшествия, сочи, хост (город)