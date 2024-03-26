https://ria.ru/20240326/otravlenie-1936023470.html
В Сочи проверяют информацию об отравлении собаки на глазах у детей
В Сочи проверяют информацию об отравлении собаки на глазах у детей - РИА Новости, 26.03.2024
В Сочи проверяют информацию об отравлении собаки на глазах у детей
Полиция Сочи проверяет информацию об отравлении дворовой собаки на глазах у детей, снявших видео с животным, сообщает городское УВД. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:44
2024-03-26T19:44
2024-03-26T19:44
происшествия
сочи
хост (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
СОЧИ, 26 мар - РИА Новости. Полиция Сочи проверяет информацию об отравлении дворовой собаки на глазах у детей, снявших видео с животным, сообщает городское УВД. "Сотрудниками пункта полиции поселка Хоста проводится проверка по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении полиции. Во вторник в Telegram-канале "Типичный Сочи" появилась информация, что дети стали свидетелями отравления дворовой собаки. Сообщается, что она залаяла на двух прохожих мужчин, после чего один из них дал ей "колбасу с какой-то голубой штукой внутри". В посте говорится, что собака съела это, после чего упала обездвиженной. Также опубликовано видео лежащей без движения собакой, которое, как сообщается, сняли дети. Ранее полиция организовала проверку после сообщений о массовом отравлении бездомных и домашних собак в Лазаревском районе Сочи.
https://ria.ru/20240322/sobaki-1934931770.html
сочи
хост (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, хост (город)
Происшествия, Сочи, Хост (город)
В Сочи проверяют информацию об отравлении собаки на глазах у детей
Полиция Сочи проверяет данные об отравлении дворовой собаки на глазах у детей
СОЧИ, 26 мар - РИА Новости. Полиция Сочи проверяет информацию об отравлении дворовой собаки на глазах у детей, снявших видео с животным, сообщает городское УВД.
«
"Сотрудниками пункта полиции поселка Хоста проводится проверка по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении полиции.
Во вторник в Telegram-канале "Типичный Сочи" появилась информация, что дети стали свидетелями отравления дворовой собаки. Сообщается, что она залаяла на двух прохожих мужчин, после чего один из них дал ей "колбасу с какой-то голубой штукой внутри". В посте говорится, что собака съела это, после чего упала обездвиженной. Также опубликовано видео лежащей без движения собакой, которое, как сообщается, сняли дети.
Ранее полиция организовала проверку после сообщений о массовом отравлении бездомных и домашних собак в Лазаревском районе Сочи.