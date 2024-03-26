"Должны решить". В Молдавии сделали неожиданное заявление о России
Додон: дружеские отношения с Россией отвечают национальным интересам Молдавии
Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Дружеские отношения с Россией соответствуют национальным интересам Молдавии, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон в интервью Exclusiv TV.
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"Я считаю, что мы должны быть в хороших отношениях с Россией. Мы должны решить, что делаем с банковской системой - люди, которые работают там, не могут присылать деньги домой. Нам нужно вернуть прямой авиаперелет Москва-Кишинев. Все это соответствует национальному интересу Молдовы", - считает Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Оппозиция Молдавии с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.