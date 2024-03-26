Рейтинг@Mail.ru
В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/otdelka-1935981034.html
В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа
В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа - РИА Новости, 26.03.2024
В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа
Строители завершают архитектурную отделку первого этажа в храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее на северо-востоке Москвы, сообщил генеральный... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:39
2024-03-26T17:39
мосинжпроект
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935978286_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_c4ebde8447deb3f1491c2a2a37ced2d3.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Строители завершают архитектурную отделку первого этажа в храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее на северо-востоке Москвы, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект", генпроектировщика и генподрядчика строительства объекта, Юрий Кравцов. "Строители завершают отделочные работы на первом этаже храма Успения Пресвятой Богородицы – стены и потолок штукатурят под последующую художественную роспись, пол уложен гранитом, этим же материалом покрывают лестницу, ведется устройство цоколя", – приводятся слова Кравцова в сообщении компании. Как указывается в нем, на финальном этапе на первом этаже будут установлены противопожарные двери во вспомогательных помещениях и двери из благородных сортов древесины в молельном зале. После завершения этих работ в начале мая в нижнем храме состоится пасхальная литургия. "На втором этаже, где будет размещен главный алтарь, завершается устройство кровли, ведется черновая отделка – штукатурка барабана главного купола и монтаж фальшсводов с помощью строительных лесов", – пояснил глава инжинирингового холдинга. Он добавил, что в части фасадных работ строители выполняют устройство подсистем цоколя из архитектурного бетона. "Здание уже подключено к городским сетям, монтаж инженерных систем будет полностью завершен по мере выполнения отделочных работ", – уточнил Кравцов. Храм Успения Пресвятой Богородицы общей площадью свыше 2,2 тысячи квадратных метров и высотой около 60 метров возводится на территории бывшей промзоны в Северо-Восточном округе Москвы. Он рассчитан более чем на 1,5 тысячи прихожан и войдет в пятерку крупнейших храмовых комплексов столицы. Разработка проектной и рабочей документации выполнена специалистами проектного института холдинга "Мосинжпроект". Строительно-монтажные работы выполняет дочерняя строительная компания холдинга – АО "УРСТ". Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект"ИНН: 7701885820, Erid: 4CQwVszH9pWwoAeZiEG
https://ria.ru/20240319/upravlenie-1934274366.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935978286_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7af9c1b1cc4005dd65099f24986fbc30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосинжпроект, москва
Мосинжпроект, Москва

В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа

© Фото : АО "Мосинжпроект"В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа
В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : АО "Мосинжпроект"
В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Строители завершают архитектурную отделку первого этажа в храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее на северо-востоке Москвы, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект", генпроектировщика и генподрядчика строительства объекта, Юрий Кравцов.
«
"Строители завершают отделочные работы на первом этаже храма Успения Пресвятой Богородицы – стены и потолок штукатурят под последующую художественную роспись, пол уложен гранитом, этим же материалом покрывают лестницу, ведется устройство цоколя", – приводятся слова Кравцова в сообщении компании.
Как указывается в нем, на финальном этапе на первом этаже будут установлены противопожарные двери во вспомогательных помещениях и двери из благородных сортов древесины в молельном зале. После завершения этих работ в начале мая в нижнем храме состоится пасхальная литургия.
«
"На втором этаже, где будет размещен главный алтарь, завершается устройство кровли, ведется черновая отделка – штукатурка барабана главного купола и монтаж фальшсводов с помощью строительных лесов", – пояснил глава инжинирингового холдинга.
Он добавил, что в части фасадных работ строители выполняют устройство подсистем цоколя из архитектурного бетона.
Офис Мосинжпроект - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Уровень качества управления "Мосинжпроекта" вновь признан очень высоким
19 марта, 16:25
"Здание уже подключено к городским сетям, монтаж инженерных систем будет полностью завершен по мере выполнения отделочных работ", – уточнил Кравцов.
Храм Успения Пресвятой Богородицы общей площадью свыше 2,2 тысячи квадратных метров и высотой около 60 метров возводится на территории бывшей промзоны в Северо-Восточном округе Москвы. Он рассчитан более чем на 1,5 тысячи прихожан и войдет в пятерку крупнейших храмовых комплексов столицы. Разработка проектной и рабочей документации выполнена специалистами проектного института холдинга "Мосинжпроект". Строительно-монтажные работы выполняет дочерняя строительная компания холдинга – АО "УРСТ".
Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект"
ИНН: 7701885820, Erid: 4CQwVszH9pWwoAeZiEG
 
МосинжпроектМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала