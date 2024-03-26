https://ria.ru/20240326/otdelka-1935981034.html

В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа

В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа - РИА Новости, 26.03.2024

В строящемся храме на северо-востоке Москвы завершают отделку первого этажа

Строители завершают архитектурную отделку первого этажа в храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее на северо-востоке Москвы, сообщил генеральный... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:39

2024-03-26T17:39

2024-03-26T17:39

мосинжпроект

москва

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Строители завершают архитектурную отделку первого этажа в храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее на северо-востоке Москвы, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект", генпроектировщика и генподрядчика строительства объекта, Юрий Кравцов. "Строители завершают отделочные работы на первом этаже храма Успения Пресвятой Богородицы – стены и потолок штукатурят под последующую художественную роспись, пол уложен гранитом, этим же материалом покрывают лестницу, ведется устройство цоколя", – приводятся слова Кравцова в сообщении компании. Как указывается в нем, на финальном этапе на первом этаже будут установлены противопожарные двери во вспомогательных помещениях и двери из благородных сортов древесины в молельном зале. После завершения этих работ в начале мая в нижнем храме состоится пасхальная литургия. "На втором этаже, где будет размещен главный алтарь, завершается устройство кровли, ведется черновая отделка – штукатурка барабана главного купола и монтаж фальшсводов с помощью строительных лесов", – пояснил глава инжинирингового холдинга. Он добавил, что в части фасадных работ строители выполняют устройство подсистем цоколя из архитектурного бетона. "Здание уже подключено к городским сетям, монтаж инженерных систем будет полностью завершен по мере выполнения отделочных работ", – уточнил Кравцов. Храм Успения Пресвятой Богородицы общей площадью свыше 2,2 тысячи квадратных метров и высотой около 60 метров возводится на территории бывшей промзоны в Северо-Восточном округе Москвы. Он рассчитан более чем на 1,5 тысячи прихожан и войдет в пятерку крупнейших храмовых комплексов столицы. Разработка проектной и рабочей документации выполнена специалистами проектного института холдинга "Мосинжпроект". Строительно-монтажные работы выполняет дочерняя строительная компания холдинга – АО "УРСТ". Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект"ИНН: 7701885820, Erid: 4CQwVszH9pWwoAeZiEG

https://ria.ru/20240319/upravlenie-1934274366.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосинжпроект, москва