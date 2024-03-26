https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935938566.html

Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам

Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам - РИА Новости, 26.03.2024

Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил ввести запрет на 5 лет на продажу... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:28

2024-03-26T15:28

2024-03-26T15:28

теракт в "крокус сити холле"

общество

россия

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил ввести запрет на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство. "Нам необходимо ужесточить миграционное законодательство. Мигранты при получении российского гражданства видят своей целью сразу же приобретение оружия. Считаю, что это недопустимо. Поэтому предлагаю ввести мораторий на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, за 5 лет люди, переехавшие жить в Россию, смогут доказать, что являются достойными ее гражданами и не несут опасности. Шеремет считает, что для проработки и внесения изменений в миграционное законодательство в Госдуме необходимо создать межфракционную межведомственную группу.

https://ria.ru/20240324/davankov-1935395355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил шеремет, госдума рф