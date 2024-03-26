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Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам
Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам - РИА Новости, 26.03.2024
Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил ввести запрет на 5 лет на продажу... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:28
2024-03-26T15:28
2024-03-26T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил ввести запрет на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство. "Нам необходимо ужесточить миграционное законодательство. Мигранты при получении российского гражданства видят своей целью сразу же приобретение оружия. Считаю, что это недопустимо. Поэтому предлагаю ввести мораторий на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, за 5 лет люди, переехавшие жить в Россию, смогут доказать, что являются достойными ее гражданами и не несут опасности. Шеремет считает, что для проработки и внесения изменений в миграционное законодательство в Госдуме необходимо создать межфракционную межведомственную группу.
https://ria.ru/20240324/davankov-1935395355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил шеремет, госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам
Депутат Госдумы Шеремет предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил ввести запрет на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство.
"Нам необходимо ужесточить миграционное законодательство. Мигранты при получении российского гражданства видят своей целью сразу же приобретение оружия. Считаю, что это недопустимо. Поэтому предлагаю ввести мораторий на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, за 5 лет люди, переехавшие жить в Россию
, смогут доказать, что являются достойными ее гражданами и не несут опасности.
Шеремет считает, что для проработки и внесения изменений в миграционное законодательство в Госдуме необходимо создать межфракционную межведомственную группу.