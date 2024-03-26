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Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:28 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935938566.html
Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам
Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам - РИА Новости, 26.03.2024
Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил ввести запрет на 5 лет на продажу... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:28
2024-03-26T15:28
теракт в "крокус сити холле"
общество
россия
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил ввести запрет на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство. "Нам необходимо ужесточить миграционное законодательство. Мигранты при получении российского гражданства видят своей целью сразу же приобретение оружия. Считаю, что это недопустимо. Поэтому предлагаю ввести мораторий на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, за 5 лет люди, переехавшие жить в Россию, смогут доказать, что являются достойными ее гражданами и не несут опасности. Шеремет считает, что для проработки и внесения изменений в миграционное законодательство в Госдуме необходимо создать межфракционную межведомственную группу.
https://ria.ru/20240324/davankov-1935395355.html
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общество, россия, михаил шеремет, госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Депутат Госдумы предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам

Депутат Госдумы Шеремет предложил на пять лет запретить продажу оружия мигрантам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил ввести запрет на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство.
"Нам необходимо ужесточить миграционное законодательство. Мигранты при получении российского гражданства видят своей целью сразу же приобретение оружия. Считаю, что это недопустимо. Поэтому предлагаю ввести мораторий на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство", - сказал Шеремет РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия
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По его словам, за 5 лет люди, переехавшие жить в Россию, смогут доказать, что являются достойными ее гражданами и не несут опасности.
Шеремет считает, что для проработки и внесения изменений в миграционное законодательство в Госдуме необходимо создать межфракционную межведомственную группу.
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23 марта, 04:12
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоРоссияМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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