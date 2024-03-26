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В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 26.03.2024
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10:45 26.03.2024 (обновлено: 15:38 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935830635.html
В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии
В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 26.03.2024
В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии
В мире выросла угроза применения ядерного оружия, утверждает министр обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:45
2024-03-26T15:38
россия
великобритания
владимир путин
грант шаппс
в мире
политика
ядерное оружие
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В мире выросла угроза применения ядерного оружия, утверждает министр обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания."Ядерные риски растут", — говорится в документе.Шаппс указал на развитие в мире ядерного оружия, а также присоединение новых стран к списку государств, обладающих таким видом вооружения.Министр утверждает, что Британии не стоит сторониться своего статуса "гордой и ответственной" ядерной державы.В 2022 году президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес российского государства. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935816256.html
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россия, великобритания, владимир путин, грант шаппс, в мире, политика, ядерное оружие
Россия, Великобритания, Владимир Путин, Грант Шаппс, В мире, Политика, Ядерное оружие
В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии

Глава МО Британии Шаппс: в мире выросла угроза применения ядерного оружия

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В мире выросла угроза применения ядерного оружия, утверждает министр обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания.
«
"Ядерные риски растут", — говорится в документе.
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Шаппс указал на развитие в мире ядерного оружия, а также присоединение новых стран к списку государств, обладающих таким видом вооружения.
Министр утверждает, что Британии не стоит сторониться своего статуса "гордой и ответственной" ядерной державы.
В 2022 году президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес российского государства. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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РоссияВеликобританияВладимир ПутинГрант ШаппсВ миреПолитикаЯдерное оружие
 
 
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