https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935830635.html

В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии

В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 26.03.2024

В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии

В мире выросла угроза применения ядерного оружия, утверждает министр обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:45

2024-03-26T10:45

2024-03-26T15:38

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великобритания

владимир путин

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в мире

политика

ядерное оружие

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В мире выросла угроза применения ядерного оружия, утверждает министр обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания."Ядерные риски растут", — говорится в документе.Шаппс указал на развитие в мире ядерного оружия, а также присоединение новых стран к списку государств, обладающих таким видом вооружения.Министр утверждает, что Британии не стоит сторониться своего статуса "гордой и ответственной" ядерной державы.В 2022 году президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес российского государства. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935816256.html

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россия, великобритания, владимир путин, грант шаппс, в мире, политика, ядерное оружие