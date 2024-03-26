https://ria.ru/20240326/obvinenie-1936013586.html

Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение

Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение - РИА Новости, 26.03.2024

Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение

Житель Подмосковья, который ранил ножом двух иностранцев из личной неприязни, задержан, ему предъявили обвинение, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:17

2024-03-26T19:17

2024-03-26T19:17

происшествия

московская область (подмосковье)

фрязино

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Житель Подмосковья, который ранил ножом двух иностранцев из личной неприязни, задержан, ему предъявили обвинение, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. Ранее областной главк МВД рассказал, что полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в подмосковном Фрязино ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка. Позднее в региональном главке СК сообщили, что причиной нападения стала личная неприязнь, оба пострадавших - иностранцы, было возбуждено дело о покушении на убийство. "Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух граждан иностранных государств, среди которых один несовершеннолетний (часть 3 статьи 30, пункты "а, л" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи работают с задержанным, 27 марта ему изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20240325/napadenie-1935741173.html

московская область (подмосковье)

фрязино

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), фрязино, россия, следственный комитет россии (ск рф)