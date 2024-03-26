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Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение - РИА Новости, 26.03.2024
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19:17 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/obvinenie-1936013586.html
Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение
Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение - РИА Новости, 26.03.2024
Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение
Житель Подмосковья, который ранил ножом двух иностранцев из личной неприязни, задержан, ему предъявили обвинение, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:17
2024-03-26T19:17
происшествия
московская область (подмосковье)
фрязино
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Житель Подмосковья, который ранил ножом двух иностранцев из личной неприязни, задержан, ему предъявили обвинение, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. Ранее областной главк МВД рассказал, что полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в подмосковном Фрязино ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка. Позднее в региональном главке СК сообщили, что причиной нападения стала личная неприязнь, оба пострадавших - иностранцы, было возбуждено дело о покушении на убийство. "Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух граждан иностранных государств, среди которых один несовершеннолетний (часть 3 статьи 30, пункты "а, л" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи работают с задержанным, 27 марта ему изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20240325/napadenie-1935741173.html
московская область (подмосковье)
фрязино
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), фрязино, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Фрязино, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение

СК: жителю Подмосковья, ранившему ножом двух иностранцев, предъявили обвинение

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Житель Подмосковья, который ранил ножом двух иностранцев из личной неприязни, задержан, ему предъявили обвинение, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.
Ранее областной главк МВД рассказал, что полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в подмосковном Фрязино ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка. Позднее в региональном главке СК сообщили, что причиной нападения стала личная неприязнь, оба пострадавших - иностранцы, было возбуждено дело о покушении на убийство.
«
"Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух граждан иностранных государств, среди которых один несовершеннолетний (часть 3 статьи 30, пункты "а, л" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи работают с задержанным, 27 марта ему изберут меру пресечения.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ФрязиноРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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