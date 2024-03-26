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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/obstrel-1935819235.html
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.03.2024
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:57
2024-03-26T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.25 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска в 09.10 выпустили по этому району еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934882351.html
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933728524.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку

ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка

© Курская область/TelegramКассетный боеприпас
Кассетный боеприпас
© Курская область/Telegram
Кассетный боеприпас. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.25 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска в 09.10 выпустили по этому району еще три снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк
 
 
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