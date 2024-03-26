ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка
Кассетный боеприпас. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.25 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
22 марта, 11:45
Кроме того, украинские войска в 09.10 выпустили по этому району еще три снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.