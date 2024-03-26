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При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:29 26.03.2024 (обновлено: 10:15 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/obstrel-1935806833.html
При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных
При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных - РИА Новости, 26.03.2024
При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных
Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области, они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:29
2024-03-26T10:15
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области, они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 13 воздушных целей на подлёте к городу, предварительно, два человека пострадали."Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области. При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных

МЧС: при обстреле в Белгородской области получили ранения двое пожарных

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия обстрела в селе Головчино Белгородской области. 26 марта 2024
Последствия обстрела в селе Головчино Белгородской области. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия обстрела в селе Головчино Белгородской области. 26 марта 2024
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области, они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 13 воздушных целей на подлёте к городу, предварительно, два человека пострадали.
"Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области. При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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