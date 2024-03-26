https://ria.ru/20240326/obstrel-1935806833.html

При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных

При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных - РИА Новости, 26.03.2024

При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных

Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области, они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:29

2024-03-26T08:29

2024-03-26T10:15

белгородская область

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области, они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 13 воздушных целей на подлёте к городу, предварительно, два человека пострадали."Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области. При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240325/dron-1935690866.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия