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При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных
При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных - РИА Новости, 26.03.2024
При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных
Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области, они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:29
2024-03-26T08:29
2024-03-26T10:15
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области, они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 13 воздушных целей на подлёте к городу, предварительно, два человека пострадали."Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области. При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240325/dron-1935690866.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных
МЧС: при обстреле в Белгородской области получили ранения двое пожарных